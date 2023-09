Covid, parte la campagna vaccinale: in Liguria 200.000 dosi, ecco chi le riceverà

Genova. Tutto pronto in Liguria per l’avvio della campagna vaccinale contro il covid, che quest’anno porterà nella nostra regione, inizialmente, circa 200.000 dosi che verranno somministrate in via prioritaria agli ospiti e al personale delle rsa.

La campagna vaccinale partirà a fasi. Si inizia il 29 settembre con le cosiddette fasce a rischio, e dunque (appunto) gli ospiti delle rsa, gli operatori sanitari delle residenze protette e quelli che lavorano a stretto contatto con persone fragili e immunodepresse, che saranno tutti vaccinati direttamente nelle strutture interessate, senza prenotazione. Seguiranno poi le persone immunodepresse, che verranno vaccinate tramite Asl e ospedali prenotando l’appuntamento tramite app. A tutti verrà proposta in concomitanza la vaccinazione anti influenzale. I primi a ricevere il vaccino saranno ospiti e operatori della rsa dell’Asl 4 di Chiavari, c

Nella seconda fase della campagna, che dovrebbe partire intorno alla fine di ottobre, verranno vaccinati tutti gli operatori sanitari, gli over 80 e tutti i fragili. Una volta messe in sicurezze queste fasce, si passerà agli over 60 e alle donne in gravidanza e in allattamento. L’andamento dipenderà dal numero di dosi che arriveranno in Liguria, e anche dall’adesione. A oggi infatti non c’è più l’obbligo vaccinale, e “certamente sarà meno facile raggiungere le coperture degli anni scorsi – ha detto il direttore generale di Alisa, Filippo Ansaldi – Sono 500.000 i soggetti individuati che appartengono alle classi prioritarie cui somministrare il vaccino, 690.000 quelli raccomandati da ministero”, e dunque gli over 60, gli ospiti di strutture lungodegenti, le donne in gravidanza e in allattamento, gli operatori sanitari e socio-sanitari adatti all’assistenza, gli studenti di medicina e il personale sociosanitario in formazione.

La previsione di Alisa è che si arriverà a vaccinare tra il 45 e il 50% dei soggetti raccomandati nella circolare del Ministero, e dunque tra le 310.500 e le 345.000 persone: “Non ci troviamo di fronte a situazione come quelle che abbiamo drammaticamente vissuto in passato, ma questo non esenta dall’affrontare con la massima attenzione l’autunno e l’inverno, stagioni in cui il covid continua a circolare, nonostante sia molto cambiato – ha detto il presidente della Regione, Giovanni Toti – I numeri dei nostri ospedali sono assolutamente gestibili, quelli di una malattia che circola tra noi con effetti diversi a seconda dei soggetti, però soprattutto le fasce di popolazione più fragile, gli ospiti delle case di riposo e i loro operatori, gli operatori sanitari che operano a stretta contatto con persone con gravi malattie e immunodeficienze importanti, e poi a scalare i grandi anziani, devono vaccinarsi e tutelarsi”.

Si partirà dunque con la vaccinazione delle categorie più a rischio, come detto, e poi a scalare ci si allargherà a tutta la platea indicata dalla circolare. L’obiettivo resta mettere in sicurezza i più fragili, e anche superare vecchie concezioni, come ha ribadito il direttore della Clinica Malattie Infettive, Matteo Bassetti: “Basta parlare di quarta, quinta o sesta dose, o domandarsi quanto durano gli anticorpi dopo avere fatto la malattia. Si parli semplicemente di richiamo per le persone che sono maggiormente a rischio di complicazioni per la malattia. Il covid poco è ormai diventato poco meno che un’influenza, grazie ai vaccini, agli antivirali e ai farmaci è diventata un’infezione gestibile. Bisogna concentrarsi sulla vaccinazione dei soggetti più fragili”.