Uomo armato di coltello terrorizza i passanti a Principe: era un’estorsione per restituire alcuni documenti

Genova. Era una tentata estorsione ai danni di un connazionale la scena che è stata notata da numerosi passati alla stazione Principe intorno alle 12 di oggi. A compierla un tunisino che aveva contattato un connazionale che a fine luglio aveva sporto denuncia in questura dopo aver perso i documenti.

Oggi i due si sono dati appuntamento in stazione per la restituzione. L’uomo che aveva perso i documenti però, si è fatto accompagnare da un amico. Per ridargli la carta d’identità l’estorsore gli ha chiesto 50 euro e l’altro ha pagato. Quando invece per il passaporto ne ha chiesti altri 250 l’amico della vittima ha dato uno spintone all’estorsore che è finito a terra e a quel punto ha tirato fuori un coltello dalla tasca.

Non l’avrebbe puntato contro nessuno, però, ma l’arma è stata notata da diversi passanti. L’uomo è poi fuggito a bordo di un treno regionale ed è stato fermato dalla Polfer alla stazione di Sestri ponente.

Potrebbe essere posto in stato di fermo o denunciato a piede libero.