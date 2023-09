Università di Genova premiata da Lav per un progetto di ricerca “animal free”

Liguria. Si è appena conclusa la sessione straordinaria svoltasi in apertura del Convegno annuale organizzato dal Centro3R, che si occupa da anni dello sviluppo di modelli alternativi alla sperimentazione animali, presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca.

All’evento hanno partecipato circa 300 persone tra studenti, ricercatori e docenti da tutta Italia e rappresentanti istituzionali, tra cui Pierdavide Lecchini, Direttore Generale della Sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute, e Silvia Dotti del Centro di Referenza Nazionale per i Metodi Alternativi, come indicato dal Ministero della Salute.

LAV ha partecipato con gli interventi di Michela Kuan e Valeria Albanese, responsabili per LAV dell’area Ricerca Senza Animali, e con la presentazione di un dossier di approfondimento dei progetti di ricerca sostitutivi alla sperimentazione animale finanziati in Italia nel triennio 2020-2022 dai fondi pubblici.

Il Convegno è stato l’occasione per consegnare un attestato di merito alle professoresse Anna Maria Bassi e Sonia Scarfì, rispettivamente del Dipartimento di Medicina Sperimentale e del Dipartimento di Scienze della terra, dell’ambiente e della vita dell’Università degli studi di Genova, per le grandi potenzialità del progetto che stanno portando avanti grazie ai fondi ministeriali.

La loro ricerca human-based, dal titolo “Sviluppo di un modello in vitro 3D fisiologicamente rilevante di tessuto alveolare umano per la valutazione di biomarcatori specifici del potenziale infiammatorio e cancerogeno, associati all’inalazione di agenti tossici” contribuirà alla rapida identificazione di sostanze potenzialmente cancerogene e quindi contribuire a cure finalmente efficaci nei confronti di patologie respiratorie ormai diffusissime. Nonostante decenni di sperimentazione animale, il cancro ai polmoni è purtroppo quello che ancora oggi causa il maggior numero di vittime in Italia e nel mondo.

Il gruppo di ricerca ha iniziato questo progetto nel 2017 grazie ai fondi PRIN (Progetti di Rilevante Interesse Nazionale) e ha visto la pubblicazione dei suoi risultati su quattro riviste internazionali di rilievo, sintomo che il mondo della ricerca è unanime nel supportare modelli human-based.

Contestualmente alla divulgazione degli importanti risultati scientifici ottenuti da questo e altri progetti di ricerca animal-free, LAV ha fatto espressa richiesta che vengano nuovamente istituti dei fondi da destinare ai metodi sostitutivi- ad oggi non previsti fondamentali per un avanzamento di una ricerca all’avanguardia e innovativo e a tutela non solo degli animali ancora rinchiusi in centinaia di laboratori italiani.

“Il numero di animali utilizzati nei laboratori di ricerca italiani è ancora altissimo, con oltre 450 mila animali sfruttati nel 2020”, dichiara Michela Kuan, responsabile LAV per l’area Ricerca Senza Animali. “L’Italia si colloca ai primi posti a livello europeo per numero di cani e scimmie utilizzate

– più di 1000 in un solo anno – un primato che non ci rende merito all’interno di un contesto europeo in cui si stanno investendo ingenti quantità di denaro e risorse in metodi innovativi ed etici”.

“Noi di LAV continueremo a supportare la scienza, e i ricercatori, che hanno il coraggio e la volontà di investire in una ricerca innovativa ed efficace, in grado di contribuire positivamente al progresso della scienza, senza causare danni ad alcun essere vivente e rispondendo alle norme richieste dalle leggi internazionali. Ci auguriamo che il Ministero della Salute possa fare lo stesso, garantendo un supporto economico costante e consistente alla ricerca animal-free, in linea con altri paesi europei”, concludono dall’associazione animalista.