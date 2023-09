Università, arriva a Genova Joshua Angrist, premio nobel per l’economia 2021

Genova. Il Dipartimento di economia dell’Università di Genova, in collaborazione con l’Associazione Italiana dell’Economia del Lavoro, ospiterà nei giorni 8 e 9 settembre 2023, presso il Dipartimento di economia (Darsena, Genova), la 38ma Conferenza annuale dell’Associazione Italiana dell’Economia del Lavoro.

La conferenza scientifica è riservata a professori universitari, ricercatori e studiosi di economia. Quest’anno godrà della prestigiosa presenza di Joshua Angrist, Massachussets Institute of Technology (MIT), Nobel Laureate in Economics nel 2021, che terrà una lezione magistrale l’8 settembre 2023.

La conferenza scientifica sarà caratterizzata da una sessione speciale su Family Economics con gli interventi di Aline Bütikofer, Norwegian School of Economics, e di Libertad González, Pompeu Fabra University.

La conferenza prevede 8 sessioni parallele con la partecipazione di più di 150 studiosi di diverse istituzioni e università nazionali ed internazionali.

I partecipanti affronteranno il tema centrale dell’economia del lavoro da diverse angolazioni, fra cui i legami con lo sviluppo e le disuguaglianze sociali, la disoccupazione e la soddisfazione sul posto di lavoro, le connessioni tra imprese, mercato del lavoro e trasformazioni tecnologiche, l’andamento demografico, dei flussi migratori e la globalizzazione. Il tutto in chiave comparativa e con un occhio attento al legame fra economia, politiche pubbliche e società.

Venerdì 8 e sabato 9 settembre 2023

38ma Conferenza annuale dell’Associazione Italiana dell’Economia del Lavoro.

Dipartimento di economia dell’Università di Genova

Lezione magistrale: Joshua Angrist (Massachussets Institute of Technology (MIT), Nobel Laureate in Economics nel 2021)

Sessione speciale: Aline Bütikofer (Norwegian School of Economics) e Libertad González (Pompeu Fabra University)