Ubriaco litiga con la moglie e poi danneggia la porta della caserma dei carabinieri: denunciato

Genova. Il nucleo radiomobile dei carabinieri di Genova ha denunciato a piede libero un cittadino marocchino 37enne per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e rifiuto di fornire indicazioni sull’identità personale.

I militari sono intervenuti nell’abitazione dell’uomo dopo la segnalazione di una lite in famiglia ma quando hanno cercato di identificarlo lui si è rifiutato di fornire il documento e ha reagito violentemente.

Il 37enne, in stato di alterazione psicofisica dovuto all’abuso di sostanze alcooliche, è stato poi accompagnato in caserma per gli accertamenti e ha danneggiato una porta degli uffici.