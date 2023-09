Ubriaco disturba operai al lavoro, danneggia una ruspa e poi si butta in mezzo alla strada: denunciato

Genova. Completamente ubriaco, ieri sera intorno alle 23.30 si è messo disturbare un gruppo di operai che stavano rifacendo l’asfalto in via Spinola a Castelletto urlandogli che non si lavorava in quel modo e di fatto costringendoli a fermarsi.

Poi l’uomo, un 51 genovese, che di lavoro faceva effettivamente l’asfaltatore (tanto che uno degli operai lo conosceva di vista). Non contento ha rotto gli specchietti di una ruspa ferendosi a una mano e con la mano insanguinata si è messo a spaventare i passanti, poi si è buttato in mezzo alla strada creando pericolo per se e per gli altri visto che ha rischiato più volte di essere investito.

Quando sono arrivate le volanti sono riuscite a calmarlo a fatica visto che l’uomo ha fatto resistenza. Il 51enne è stato così denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale, violenza, resistenza e interruzione di pubblico servizio. Se il titolare della ditta d’appalto che stava eseguendo il rifacimento del manto stradale potrebbe denunciarlo anche per i danni alla ruspa.