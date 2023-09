Turismo, Sartori: “Bene bozza Ddl affitti brevi presentata dal Ministro Santanchè”

Liguria.“La presentazione del ddl sugli affitti brevi, è una importante iniziativa per il comparto turistico: si sentiva l’esigenza di un intervento normativo che regolasse la materia e che mettesse dei limiti agli appartamenti in affitto ad uso turistico nonché obblighi chiari anche ai portali di intermediazione”. Così l’assessore regionale al Turismo Augusto Sartori a seguito della bozza, trasmessa alle parti interessate dal Ministero del Turismo guidato da Daniela Santanchè, in cui si introduce l’obbligo del Codice identificativo nazionale e il limite di soggiorno minimo fissato in due notti nei centri storici delle città metropolitane.

“Per troppi anni non vi è stata alcuna gestione delle locazioni ad uso turistico: il fenomeno, grazie soprattutto allo sviluppo di importanti portali di intermediazione, è cresciuto anno dopo anno in tutte le principali località turistiche nazionali e nei centri storici delle nostre città – prosegue Sartori – Questo ha causato sia problemi di concorrenza sleale per gli alberghi e per il comparto extralberghiero sia problemi sociali nei centri delle grandi città in cui è sempre più difficile trovare appartamenti in affitto per le famiglie”.

“Con l’auspicata approvazione del ddl – conclude l’assessore – sono certo che, senza impedire questa possibilità di vacanza, vi saranno finalmente regole chiare da rispettare per evitare situazioni spiacevoli ad operatori e turisti come tante volte avvenuto negli scorsi anni”.