Tunnel subportuale, a novembre parte il primo lotto dei lavori: “Aprirà a giugno 2029”

Genova. Partirà a novembre di quest’anno il primo lotto dei lavori del tunnel subportuale di Genova. È la data annunciata oggi in un incontro in prefettura per fare il punto sulle infrastrutture liguri col ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, l’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Roberto Tomasi, il sindaco Marco Bucci e il presidente ligure Giovanni Toti. L’apertura al traffico è prevista a giugno 2029, dopo sei anni di lavori.

A luglio 2023 il Mit ha trasmesso ad Aspi l’espressione conclusiva del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. La procedura autorizzativa unica regionale è attesa entro fine ottobre 2023 e l’8 settembre scorso si è tenuta la prima seduta di conferenza di servizi.

I costi dell’opera, prevista nell’ambito dell’accordo tra Autostrade ed enti locali come “risarcimento” alla città per il crollo di ponte Morandi, erano stimati inizialmente in 700 milioni ma sono lievitati a 900 milioni. “Il problema degli extra costi riguarda tutti, non solo Autostrade – puntualizza Tomasi -. Dal 2020 il costo delle infrastrutture è aumentato del 40%, è la maggior voce di costo.

Intanto, a giugno 2023 sono state avviate le opere propedeutiche alla realizzazione dell’intervento, il cosiddetto lotto zero, che prevede lo smontaggio e la demolizione della rampa portuale dismessa e la risoluzione delle interferenze coi sottoservizi per circa 10 milioni. Tra due mesi è previsto l’avvio dei lavori del lotto A, per un impegno complessivo di spesa di 100 milioni di euro.

Nel frattempo sono stati formalizzati l’accordo con Csm per la ricollocazione e il mantenimento della forza lavoro all’interno del porto e quello con Ente Bacini per la ricollocazione della RiNav. Va sottoscritto poi il protocollo per l’acquisizione delle aree demaniali ed è in corso di chiusura la verifica di ottemperanza al ministero dell’Ambiente per l’inizio dei lavori di tombamento di calata Concenter.

Il progetto comprende l’attraversamento stradale del bacino interno del porto di Genova con la realizzazione del tunnel e dei relativi tratti di raccordo con il nodo autostradale e con la viabilità cittadina a Ponente e a Levante del centro città. In totale si tratta di un’opera di 3,5 km che, secondo le previsioni, ridurrà di circa il 19% il tempo totale di viaggio e porterà con sé la creazione di circa 10 ettari di nuovi parchi urbani in superficie.