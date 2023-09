Tunnel Fontanabuona, confermato l’avvio dei cantieri a marzo 2024: previsti sei anni di lavori

Genova. È confermato per marzo 2024 l’avvio dei lavori per il tunnel della Val Fontanabuona, opera che collegherà la A12 con l’entroterra del Tigullio con un tracciato da Rapallo a Moconesi. Lo ha ribadito oggi l’amministratore delegato di Autostrade Roberto Tomasi nel corso dell’incontro in prefettura col ministro Matteo Salvini per fare il punto sulle infrastrutture in Liguria. Presenti anche il sindaco Marco Bucci e il presidente della Regione Giovanni Toti.

La chiusura della procedura di valutazione di impatto ambientale è attesa entro ottobre 2023, la conclusione dell’iter autorizzativo entro febbraio 2024. A quel punto si potrà partire con le attività di cantiere. Il progetto prevede lavori per 71 mesi, quindi l’apertura al traffico rimane fissata al primo semestre del 2030, se tutto andrà secondo i piani.

“L’intervento – ricorda Autostrade – nasce dall’esigenza di creare un collegamento diretto tra la Val Fontanabuona e la costa ligure, finalizzato a ridurre tempi e costi di percorrenza della popolazione pendolare gravitante sulla costa, migliorare l’accessibilità ai servizi alla persona e favorire lo sviluppo economico”.

Il progetto prevede la deviazione dell’autostrada A12 tra le gallerie Maggio e Casalino, la realizzazione di un nuovo svincolo completo e di una rampa principale, al termine della quale è ubicato il nuovo casello di Val Fontanabuona, e l’adeguamento della SP22 tra le località di Aveno e Moconesi. L’opera si compone di 4,6 chilometri di gallerie, 1,6 chilometri di adeguamento della SP22 e di 1,6 chilometri di rampe di svincolo. Secondo le stime di Aspi, consentirà alla popolazione che attualmente gravita lungo l’asse valle-costa di risparmiare 1.275.735 ore di viaggio l’anno.

Il tunnel della Valfontanabuona fa parte dell’Accordo di ristoro sottoscritto il 14 ottobre 2021 tra Regione Liguria, Comune di Genova, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Autostrade per l’Italia e il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, nel quale Aspi si è impegnata a realizzare, fra le altre cose, interventi per 930 milioni di euro sul territorio: 700 milioni di euro per il tunnel subportuale di Genova e 230 milioni di euro per il collegamento dell’autostrada A12 con la Val Fontanabuona.