Tricolori Coastal: medaglie d’oro per Rowing, Murcarolo, Santo Stefano, Sanremo ed Elpis

Genova. I campionati italiani di Coastal Rowing, disputati sabato e domenica a Genova con organizzazione a cura di Dario Schenone Foce e Ma.Re asd e il coordinamento FIC Liguria, vedono brillare gli equipaggi liguri. Percorso di gara di lunghezza complessiva pari a sei chilometri con vari giri di boa, banco di prova in vista dei Mondiali che si svolgeranno nel capoluogo ligure nel 2024, anno in cui Genova sarà Capitale Europea dello Sport.

Tra i Senior due i successi per il Rowing Club Genovese: Giacomo Costa ed Edoardo Marchetti, già vicecampioni mondiali 2022, firmano il doppio maschile superando l’Arolo e la Sportiva Murcarolo di Lorenzo Caprile e Guglielmo Melegari. Martina Fanfani e Tommaso Rossi esercitano la loro supremazia nel doppio misto dove l’argento va al collo di Silvia Sciutto e Cesare Bozzo, vogatori della Sportiva Murcarolo. Seconde all’arrivo ma squalificate per aver firmato il registro imbarcazioni 40 minuti oltre il loro rientro Vittoria Tonoli e Maria Ludovica Costa (Rowing Club Genovese).

Vittoria per la Sportiva Murcarolo nel 4 di coppia: Filippo Falchetti, Michele Maspero, Enrico Perino e Pietro Sitia (tim. Fabio Siracusa) si impongono sulla Canottieri Santo Stefano al Mare (Federico e Francesco Garibaldi, Andrea Vincenzi, Riccardo Delfino, tim. Alice Ramella). Un successo anche per la Canottieri Santo Stefano al Mare, leader nel singolo femminile con Alice Ramella. Murcarolo d’argento anche nel singolo Senior con Giovanni Melegari, preceduto soltanto dal pluricampione di specialità Simone Martini.

Doppietta Canottieri Sanremo tra le Master over 54. Vittoria per l’equipaggio di Micaela Porcellana, Fabienne Ricci, Fulvia Taggiasco e Carla Filippi (tim. Fabrizio Rosso) davanti alle compagne Carola Maccà, Marina Chiodaroli, Stefania Crespi, Fiorella De Luca (Posillipo) e timoniera Laura Bixio. Oro anche nel doppio femminile con Dina Sosnovska e Cristina Ricci e nel doppio misto con Alessio Bosco e Annalisa Zanon. Argento per il Club Sportivo Urania nel doppio misto 43-54 anni con Roberto Moscatelli e Paola Brissolari. Un oro e un bronzo per l’Elpis Genova nel singolo 43-54 anni con Carlo Barbieri, specialità in cui Evandro Savona (Urania) è terzo, e nel doppio 43-54 anni con Matteo Buatier e Marco Consigliere.