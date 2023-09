Treni, riecco i privati di Arenaways: dal 2025 quattro nuovi Intercity Milano-Genova-Roma

Genova. A undici anni dalla dichiarazione di fallimento torna sui binari Arenaways, la società privata di trasporto ferroviario che punta a offrire un’alternativa a Trenitalia e promette battaglia all’altro operatore commerciale, Italo. E tra le novità pronte a partire, comunicate dall’impresa Longitude Holding all’Autorità di regolazione dei trasporti, ci sono anche due coppie di Intercity Milano-Roma con fermate a Genova.

I nuovi collegamenti, secondo quanto comunicato all’authority, partiranno a dicembre 2025 e saranno espletati con treni da 330 posti, dal lunedì a domenica per tutto l’anno. Per ora il business plan prevede un’offerta su cinque annualità.

In direzione Sud la prima corsa partirà da Milano Centrale alle 6.10 con passaggio da Genova Principe alle 7.44 (non è prevista la fermata a Brignole) e arrivo 12.15. Nel pomeriggio partenza da Milano alle 15.30, transito da Principe alle 18.42 e arrivo a Termini alle 20.50.

In direzione Nord si parte da Termini alle 7.30 con arrivo a Genova alle 12.10 e a Milano alle 13.50. Seconda corsa alle 13.30 da Roma, passaggio a Principe alle 18.42, arrivo a Milano alle 20.25. Le fermate intermedie saranno a Milano Rogoredo, Pavia, Voghera, La Spezia, Pisa, Livorno e Grosseto.

Arenaways opererà inoltre su altre tratte a media e lunga percorrenza: Torino-Milano, Torino-Venezia, Torino-Lecce e Torino-Reggio Calabria. Ci sarà anche un collegamento internazionale, Milano-Monaco di Baviera via Brennero.

Un ritorno sulla scena inaspettato per Giuseppe Arena, 72enne ex capostazione di Ferrovie dello Stato diventato poi dirigente di Trenitalia e infine imprenditore per raccogliere la sfida della liberalizzazione del trasporto ferroviario. Nel 2023 la sentenza della Cassazione che ha confermato quella del Consiglio di Stato dando ragione ad Arena e condannandolo al pagamento di 300mila euro per “abuso di posizione dominante” per aver ritardato l’assegnazione delle tracce. Tra i servizi offerti da Arenaways prima del crac del 2012 c’era anche una coppia di treni Santhià-Livorno Centrale con fermate a Genova Brignole, Levanto e Cinque Terre.