Treni in ritardo questa mattina: guasto al sistema di distanziamento tra Principe e Sampierdarena

Liguria. Disagi, in tema di treni, per i pendolari nella mattinata odierna in Liguria, causati da un guasto al sistema di distanziamento.

È successo tra Principe e Sampierdarena, ma il problema è stato risolto tempestivamente.

Nonostante ciò si sono però verificati alcuni ritardi, questi i più consistenti: il regionale 22823 da Savona della 7:48 ha accumulato un ritardo di 43 minuti; il regionale 12021 da Busalla, delle 7,57, ha un ritardo di 34 minuti; il regionale 12331 da Ventimiglia, delle 8,12, con un ritardo di 22 minuti.

Per quanto riguarda gli altri, si registrano ritardi a cascata compresi però tra gli 8 e i 15 minuti. La circolazione gradualmente tornerà regolare.