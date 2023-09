Treni, in arrivo due mesi di disagi per lavori a Brignole. Nei weekend stop alle corse per il Ponente

Genova. In arrivo oltre due mesi di disagi per chi si muove in treno in Liguria con limitazioni, cambiamenti di orario e soppressioni. Sono gli effetti collaterali – inevitabili – dei lavori per il potenziamento del nodo ferroviario di Genova, fondamentali per separare il traffico locale da quello a lunga percorrenza, la cui conclusione è fissata a luglio 2026 con ulteriori ritardi rispetto alle ultime previsioni. È quanto emerge dal documento che Rfi ha portato all’ultimo tavolo tecnico sul trasporto pubblico locale con Trenitalia, Regione Liguria e comitati dei pendolari.

Dal 3 ottobre al 10 dicembre chiuderanno al traffico ferroviario gli ultimi tre binari della stazione Brignole, dal 9 al 12, quelli più vicini all’allaccio delle nuove gallerie Colombo e San Tomaso che porteranno da quattro a sei il numero di tracce percorribili dai convogli tra Brignole e Principe. Lavori che riguarderanno non solo la connessione con le linee in costruzione, ma anche gli apparati tecnologici. La naturale conseguenza è che si ridurrà lo spazio disponibile per i treni regionali, a maggior ragione in una stazione che già oggi soffre pesanti problemi di congestione.

A farne le spese saranno soprattutto le corse in ambito metropolitano tra Voltri e Nervi, alcune anche in orario di punta: saranno cancellati i treni 22822 (partenza da Brignole per Voltri alle 7.28), 22827 (partenza da Voltri alle 8.26), 22871 (partenza da Voltri alle 19.26), 22876 (partenza da Nervi alle 20.39) e 22877 (partenza da Voltri per Brignole alle 20.56). Altri sei treni Ventimiglia-Brignole (e viceversa) verranno attestati a Sestri Ponente ma Trenitalia garantirà la possibilità di interscambio entro dieci minuti per proseguire il viaggio.

Qualche disagio lo subiranno anche i pendolari dell’entroterra: un treno Arquata Scrivia-Genova Brignole verrà limitato a Principe, mentre in Valle Stura tre corse in direzione Genova (9.17 e 12,17) e una in direzione Acqui Terme (14.13) faranno capolinea a Sampierdarena. I regionali veloci da e per Torino Porta Nuova continueranno a fermarsi a Principe. Il piano prevede la “rimodulazione delle tracce” per le altre relazioni regionali che subiranno quindi alcune variazioni di orario. Tutte le modifiche sono già consultabili online simulando l’acquisto di un biglietto.

Fin qui le misure che impatteranno sui pendolari nei giorni feriali. Ma l’autunno riserverà anche weekend di fuoco tra Genova e la riviera di Ponente, dove la linea sarà totalmente interrotta all’altezza di Voltri a causa degli interventi di armamento e allaccio ai nuovi binari della bretella Voltri-Borzoli che bypasserà la linea costiera. In sostanza nei fine settimana dal 28-29 ottobre, in tutti quelli di novembre e il 2-3 dicembre – per tutta la giornata di sabato e fino alle 22.00 di domenica – non circoleranno treni tra Cogoleto e Genova Sestri Ponente.

Nel dettaglio, i treni a lunga percorrenza Ventimiglia-Milano e Ventimiglia-Roma verranno soppressi tra Principe e Savona con rimodulazioni di orario. I regionali Ventimiglia-Genova Brignole saranno limitati a Savona, mentre i regionali tra la riviera e Milano Centrale saranno soppressi nel tratto tra Savona e Genova Principe. I treni locali Voltri-Brignole faranno capolinea a Sestri Ponente, mentre i regionali Savona-Sestri Levante/Brignole verranno soppressi da Cogoleto a Sestri Ponente e rimpiazzati da servizi bus sostituitivi nel tratto non servito. Gli orari delle corse sono in via di definizione e saranno disponibili dalla prossima settimana sui canali online.

Non è tutto. Nei weekend del 7-8, 14-15 e 21-22 ottobre i cantieri interesseranno i binari tra Rivarolo e Sampierdarena dalle 14.00 di sabato alle 22.00 di domenica: i regionali della linea Genova-Acqui si fermeranno a Campo Ligure, mentre quelli da Novi Ligure e Arquata Scrivia saranno deviati su un percorso alternativo saltando le fermate di Rivarolo e Sampierdarena. Il prossimo fine settimana sarà nuovamente interrotta la linea tra Ronco Scrivia e Principe, con treni a lunga percorrenza deviati via Busalla e soppressioni (o limitazioni) per i regionali.

Disagi che non saranno gli ultimi, a giudicare dal cronoprogramma aggiornato degli interventi in Liguria che subisce nuovi slittamenti. Per il Terzo Valico viene indicato dicembre 2025 come termine per il completamento dello scavo delle gallerie, data che sposterebbe l’entrata in esercizio della nuova linea almeno al 2026, se non al 2027. Per l’attivazione del cosiddetto ultimo miglio, l’ormai nota linea del Campasso, si parla allo stesso modo di dicembre 2025. Confermato maggio 2025 per la nuova stazione Aeroporto-Erzelli (ma mancano ancora i fondi per il people mover senza il quale sarà pressoché inutile) mentre la nuova fermata di Palmaro sarà realtà solo “oltre il 2026”.