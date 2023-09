Trasporto pubblico, Tosi (M5s): “Disservizi quotidiani nel Golfo Paradiso, Amt rimoduli l’offerta”

Genova. “Diverse famiglie residenti nei comuni del Golfo Paradiso ci hanno segnalato disservizi quotidiani per le corse Amt del mattino dalle 7 in poi verso Genova e dalle 13 in poi verso Levante. A farne le spese sono soprattutto gli studenti che frequentano le scuole superiori: le corriere sono infatti spesso al completo, lasciando così molti di loro a piedi”.

A denunciarlo in una nota è Fabio Tosi, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione Liguria.

“Va da sé che così l’utenza non può dirsi soddisfatta del servizio, già peraltro pagato con abbonamenti annuali, non solo perché costretta a ripiegare su altri mezzi di trasporto privati o pubblici come il treno (con stazioni che poi spesso distano qualche chilometro dagli istituti di riferimento), ma anche perché i ragazzi rischiano di arrivare in ritardo a scuola, costringendo le famiglie a firmare continue giustificazioni per entrate posticipate”.

“Invitiamo Amt a monitorare la situazione lungo l’Aurelia e a garantire un servizio più puntuale, riformulando l’offerta delle corse sia nella fascia mattutina dalle ore 7 che in quella pomeridiana, per meglio rispondere alle esigenze di tutti i pendolari”, conclude Tosi.