Cabine protette per gli autisti e telecamere su tutti i bus: firmato il protocollo per la sicurezza del traporto pubblico

Genova. E’ stato sottoscritto ieri da Città Metropolitana e Comune di Genova, rappresentate dal Sindaco Marco Bucci, dall’Assessore alla Mobilità Matteo Campora, dall’Assessore alla Sicurezza Sergio Gambino, da Amt Spa, rappresentata dalla Presidente Ilaria Gavuglio e dal Direttore Generale Stefano Pesci e dalle Organizzazioni Sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Faisa-Cisal di Genova, un Protocollo che raccoglie le “Misure per il miglioramento della sicurezza del servizio e del personale nel TPL”.

Il Protocollo ha l’obiettivo attiva nuovi strumenti in grado di limitare i rischi per lavoratori e utenti. Ecco le misure principali:

• tavolo di monitoraggio costante del fenomeno allo scopo di individuare specifiche aree di

intervento ed incremento del personale delle Forze di Polizia per situazioni emergenziali o di

sicurezza a bordo dei bus;

• individuazione capolinea e fermate bus a maggiore rischio di criticità, con installazione di nuove telecamere e presidi fissi delle Forze dell’Ordine;

• progressivo isolamento del posto guida degli operatori con cabine protette ed estensione a tutti i

mezzi di sistemi di videosorveglianza a bordo con diffusione a bordo bus di messaggi vocali sulla

presenza di videocamere a tutela della sicurezza dei clienti e del personale AMT;

• attivazione di campagne istituzionali di comunicazione per instaurare un rapporto di fiducia e

collaborazione con gli operatori del trasporto pubblico locale e porre in risalto, anche con finalità di

deterrenza, le azioni legali intraprese nei confronti di chi tenga condotte inappropriate e/o aggressive;

• conferma dell’Hub (terminal Bus) di Brignole esistente, con presidi fissi di personale graduato

aziendale, ed istituzione di un ulteriore Hub a ponente, in particolare nelle ore serali.

• prosecuzione e consolidamento delle modifiche adottate sul servizio estivo 2023, in risposta alle

criticità del servizio serale/notturno, pertanto la programmazione, sia estiva che invernale, continuerà

ad essere implementata con più vetture impegnate nelle linee 1, 9 e 13.

• modifica sperimentale della linea 699, entro il 1° ottobre 2023, per incrementare la sicurezza dei

servizi serali e notturni in una zona particolarmente delicata della città;

• attivazione di specifici programmi formativi, inizialmente dedicati al personale ADT e VTV e

successivamente a tutto il personale front line, dedicati alla gestione del conflitto, utili a prevenire e

gestire forme di conflittualità e situazioni critiche.

• assistenza legale al dipendente in caso di aggressione già in fase di deposito della denuncia-querela;

• costituzione di parte civile da parte di AMT nei confronti dei responsabili di eventuali aggressioni.

• assistenza e supporto, anche di natura psicologica, personale vittima di aggressione, in particolare

successivamente all’atto delittuoso.

• polizza infortuni AMT, integrativa di quella INAIL, per la copertura di infortuni che comportino

invalidità permanente, l’assicurazione ha copertura anche per aggressioni, sabotaggi, tumulti

popolari, atti di terrorismo, vandalismo;

• in tema di garanzie assicurative a favore del personale oggetto ad aggressioni durante il servizio,

sarà stipulata specifica polizza che riconosca una diaria giornaliera da infortunio.

“Questo accordo – dicono i sindacati del Tpl in una nota congiunta- rappresenta l’ennesimo risultato tangibile che le scriventi Organizzazioni Sindacali hanno prodotto per la categoria con l’obiettivo di migliorare sicurezza, condizioni di lavoro e retribuzioni”.

“Lo sciopero è uno strumento corretto in assenza di dialogo e risultati, diversamente si limita ad essere un inutile perdita di salario per i lavoratori – precisano i firmatari – Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Faisa-Cisal non hanno proclamato nessuna azione di sciopero per il 18.09.23 come qualcuno strumentalmente va dicendo tra i lavoratori”