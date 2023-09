Traffico di droga dal Sud America al porto di Vado Ligure, ecco come operava l’organizzazione smantellata dai finanzieri

Vado Ligure. Un materiale probatorio tutto legato alla mole di intercettazioni da parte degli organi inquirenti dalle chat criptate utilizzate dalla banda criminale che gestiva il traffico di droga nel porto di Vado Ligure e che ha portato a 21 misure cautelari (17 e altre quattro per persone già in carcere).

Encrochat e Skyecc le piattaforme utilizzate dal sodalizio che si serviva di figure all’interno del porto, che conoscevano orari e dislocazioni dei container in arrivo, con la sostanza stupefacente proveniente dal Sud America. Un legame tra operatori portuali e organizzazione criminale emersa, appunto, dai campioni vocali acquisiti dagli investigatori, uniti ad altre intercettazioni ambientali e telefoniche sui soggetti coinvolti nella gestione relativa all’arrivo dei carichi e alla loro stessa fuoriuscita dall’area portuale, oltre alla successiva rete di distribuzione dei “panetti” appena sbarcati, che poteva contare anche su magazzini e strutture di “stoccaggio”.

Il quadro della messaggistica utilizzata dai vari componenti della banda ha delineato le persone fisiche responsabili nella pianificazione e importazione di cocaina, hashish e marihuana sfruttando le rotte delle navi in arrivo dal Sud America verso l’Europa, con lo scalo vadese approdo di riferimento per occultare lo stupefacente nella merce in transito. Questo grazie alla collaborazione di Eurojust e delle Autorità francesi.

Complesso l’apparato tecnologico utilizzato dalla banda, a cominciare dai telefoni cellulari, dalle schede utilizzate e dai software e applicazioni installate, che garantivano un sofisticato sistema criptato supportato dai nickname o alias dei vari componenti dell’organizzazione. Nomi in inglese come “Bred” o “Bond”, fino a “Briscola”, “Alba” o “Frutta”, ricostruiti dagli inquirenti nel corso delle lunghe e complesse indagini condotte dalla Guardia di Finanza. Anche le sostanze stupefacenti avessero diciture precise e ripetute: “musica” stava per cocaina, l’hashish “dry” o “rubio”, infine per la marijuana “lattuga” o “verde”.

In determinate occasioni, inoltre, sicuri del sistema di comunicazione, gli arrestati si sono anche spinti a usare un linguaggio spesso diretto ed esplicito in merito ai traffici di droga.

Gli accertamenti investigativi hanno poi contestualizzato le diverse azioni criminose della banda, con particolare riferimento agli stessi mezzi utilizzati per incontri e lo stesso trasporto dello stupefacente, come ad esempio auto e vetture manomesse e/o cambiate di continuo per evitare possibili sospetti. Quindi, la stessa logistica e trasporto costruite dall’organizzazione sono finite sotto la lente di ingradimento dei finanzieri.

Determinanti, inoltre, le stesse immagini delle telecamere all’interno dell’area portuale, che hanno consentito di accertare i movimenti e gli spostamenti dei singoli soggetti, incrociando così gli elementi probatori maturati nel corso dell’indagine avviata a partire dagli ingenti sequestri di droga avvenuti in porto a partire dal 2019.

Oltre a Giovanni Roccadoro, ritenuto uno dei capi del sodalizio, come finanziatore e importatore della droga, tra gli arrestati anche Christian Di Staso, che dalla sua dimora di Cuba dirigeva la “squadra” incaricata del recupero dello stupefacente, avvalendosi di un gruista in servizio nel porto di Vado Ligure e di altri operatori portuali. E poi Mario Palamara, residente a San Paolo in Brasile, che si occupava dei contatti con i fornitori di cocaina del Sud America, considerato un vero e proprio broker nel traffico internazionale di droga e sul quale sono stati emessi mandati di cattura a livello europeo.

Le misure cautelari emesse dall’Autorità Giudiziaria hanno poi riguardato intermediari e venditori all’ingrosso della droga, ognuno con uno specifico ruolo.

Tra gli elementi evidenziati nell’ordinanza giudiziale, che ha svelato una organizzazione e una rete ramificata e consolidata, anche la progettata costituzione di una vera e propria società per l’importazione di frutta dal Sud America, che nelle intenzioni degli arrestati avrebbe fornito maggiore copertura e garanzia rispetto ai traffici illeciti.