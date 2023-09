Torna Genova Per Voi, nella città dei cantautori il talent nazionale per autori e compositori

Genova. Dal 4 al 7 ottobre torna Genova per Voi, il talent ideato e diretto dal cantautore e drammaturgo Gian Piero Alloisio, in collaborazione con il giornalista musicale Franco Zanetti.

Giunto alla sua decima edizione, Genova per Voi si conferma come una realtà consolidata del mondo dell’industria dello spettacolo, che ha contribuito significativamente al successo della musica italiana lanciando autori di successo come Alessandro La Cava, Federica Abbate, Emanuele Dabbono, presente alla conferenza stampa di questa mattina a palazzo Tursi, Simone Cremonini e Willie Peyote.

Genova per Voi è prodotto da ATID con il sostegno del Comune di Genova, di SIAE, di NUOVO IMAIE – collecting che tutela gli artisti interpreti esecutori – e ha il patrocinio di Regione Liguria e Università di Genova.

Da mercoledi 4 a venerdì 6 ottobre il Dipartimento di Architettura dell’Università di Genova ospiterà le tre masterclass formative, mentre la finale di sabato 7 ottobre si svolgerà al Teatro di Strada Nuova in via Garibaldi.

A contendersi la vittoria saranno otto giovani finalisti tra i 22 e i 30 anni: Maria Sara Costanzo (Latina), Martina Di Nardo (Caserta), Lisa Gambatese (Chieti), Marco Elba (Savona), Martina Ottaviani (Roma), Aurora Pinto (Pisa), Mattia Perelli (Taranto), Lorenzo Pucci (Roma), selezionati tra 270 iscritti da Gian Piero Alloisio, Franco Zanetti, Claudio Buja e Lucrezia Savino, rispettivamente presidente e A&R manager di Universal Music Publishing Ricordi.

I finalisti hanno partecipato a una factory con la supervisione di Emanuele Dabbono, varazzino, noto per essere autore in esclusiva per Tiziano Ferro, e Simone Cremonini, con la partecipazione di Alessandro La Cava (finalista Genova per Voi 2018 e autore multiplatino per Universal) e sono stati sottoposti a test coordinati da Klaus Bonoldi, direttore A&R UMPG Ricordi.

Il vincitore di Genova per Voi si aggiudicherà un contratto editoriale con Universal Music Pub

lishing Italia. Il palio anche una targa da SIAE. Mentre NUOVO IMAIE premierà il miglior interprete ligure tra quelli che si esibiranno durante la finale con una canzone scritta ad hoc dagli otto autori finalisti. Tutti i finalisti avranno l’iscrizione gratuita a SIAE per un anno. Inoltre, i finalisti avranno la possibilità di visitare il museo multimediale Viadelcampo29rosso.

“Anche quest’anno ospitiamo con piacere Genova per Voi, un’iniziativa unica nel suo genere che trova il giusto spazio nella nostra città, da sempre ricca di musica, arte e poesia – spiega Francesca Corso, assessore comunale alle Politiche giovanili – Genova, città con una forte tradizione cantautorale sarà certamente un valido trampolino di lancio e una vetrina ideale per questi giovani autori che, grazie agli ideatori e agli organizzatori del talent, potranno iniziare un affascinante percorso sulla scia dei compositori che hanno caratterizzato Genova, evidenziandone l’unicità e i molti aspetti culturali spesso all’avanguardia nel panorama nazionale e internazionale”.

“Genova per Voi, giunto già alla decima edizione, è una delle più importanti competizioni per autori d’Italia e il fatto che porti il nome della città capoluogo della Liguria fa della nostra regione, vista anche la presenza del Festival di Sanremo, la patria della canzone italiana – commenta Augusto Sartori, assessore regionale ai Grandi eventi e Turismo – Anche quest’anno, con ben quattro serate in programma, avremo sicuramente il pienone di pubblico che ha portato nelle scorse edizioni centinaia di persone ad assistere alla competizione. Ogni evento importante come questo che si svolge in Liguria è anche un’occasione per promuovere le nostre città e i nostri territori: sono certo che tra i concorrenti chi non è mai venuto a Genova se ne innamorerà all’istante”.

“L’Università di Genova riserva grande attenzione a questo evento, i cui contenuti sente in linea con la propria responsabilità culturale e sociale verso il territorio quale istituzione di formazione e di ricerca – afferma Fabrizio Benente, prorettore dell’Università di Genova – Genova per Voi offre l’occasione di riflettere sulle continue trasformazioni del linguaggio e delle scelte di comunicazione dei più giovani, con le tematiche sociali che affrontano e che, in questo caso, si traducono in espressioni artistiche. Il nostro Ateneo per il secondo anno consecutivo ospita nei suoi spazi la master class, a cui parteciperanno anche docenti e studenti. Con entusiasmo, curiosità e impegno”.

“Dieci anni di Genova per Voi, dieci anni di un contest che ha scoperto gli autori delle canzoni che oggi ascoltiamo al Festival di Sanremo e dei brani che ci accompagnano ogni giorno – sottolinea Salvatore Nastasi, presidente di SIAE – La SIAE sostiene da sempre concretamente Genova per Voi, perché è un concorso che nasce con il preciso scopo di promuovere e valorizzare la figura che abbiamo più a cuore: l’autore. Quest’anno cinque degli otto finalisti sono donne, e come ormai da tradizione continuiamo a consegnare anche una targa SIAE alla migliore autrice. Inoltre, tutti i finalisti avranno l’iscrizione gratuita per un anno alla Società Italiana degli Autori ed Editori. Noi continuiamo a crescere grazie alla loro creatività, e ci occupiamo di tutelarla mentre loro scalano le classifiche. Auguri, ragazzi!”.

“Valorizzare il talento degli interpreti musicali liguri è, secondo noi, il modo migliore per garantire continuità al grande patrimonio musicale di una terra feconda dal punto di vista artistico – dice Andrea Miccichè, presidente del NUOVO IMAIE – L’idea che un riconoscimento possa contribuire ad accendere una scintilla che finisce per generare altra creatività è per noi un motivo di grande soddisfazione. La nostra collecting si onora infatti di lavorare ogni giorno per tutelare e promuovere il prezioso lavoro di chi dà voce, consistenza e bellezza all’arte e alla cultura”.