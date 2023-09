Torna A partia do chêu: il 28 settembre alla Sciorba evento per la Fondazione Gaslininsieme

Genova. Torna A partia do chêu, la partita del cuore dei genovesi. L’evento, che vedrà schierata la formazione degli Artisti genovesi accanto ad Aston Birra FC Project e Asd Polizia locale Genova, è in programma il 28 settembre. La location è lo Sciorba stadium. Fischio d’inizio alle 17,30. Ingresso gratuito. I proventi, frutto di donazioni, saranno devoluti alla Fondazione Gaslininsieme Ets. Tra una gara e l’altra, cabaret e musica, con i grandi artisti genovesi.

Tra loro i cugini Andrea Di Marco, l’attore comico paladino della genovesità e il Blasco genovese, musicisti Roberto Tiranti, Massimo Morini dei Buio Pesto, alcuni componenti dei Bruciabaracche, don Roberto Fiscer, ex calciatori come Enrico Nicolini e Claudio Onofri. Insomma, tantissimi personaggi per un grande spettacolo collettivo, presentato dalla nostra Erika Repetto insieme ad Alex Flyer e Talita di I love Genova.

A margine del più ampio evento Valbisagno in sport, tornano dunque in campo le tre squadre che il 27 novembre del 2021 diedero vita ad un evento – nato da un’idea di Giuseppe La Rosa e Andrea Di Marco – che risultò riuscitissimo e si svolse allo stadio Carlini di Sturla. Allora, nonostante la pioggia battente ed il freddo intenso, gli spalti si riempirono. La gara di solidarietà consentì agli organizzatori di consegnare all’associazione “Gigi Ghirotti” un assegno da settemila euro.

“Speriamo di poter bissare quel successo per dare un aiuto concreto all’ospedale pediatrico Gaslini attraverso la sua Fondazione – commenta Igor Daglio, presidente dell’Asd polizia locale – siamo certi che il grande cuore dei genovesi non mancherà di pulsare anche in questo importante evento solidale”. Daglio, alla guida della cordata di organizzatori, ha sincronizzato l’orologio con quelli dei colleghi della polizia locale impegnati nei servizi al vicino stadio Luigi Ferraris per il posticipo di campionato di serie A tra Genoa e Roma (inizio ore 20,45). “Il nostro triangolare, numeri di cabaret e concerti si concluderanno con ampio anticipo rispetto all’evento in programma a Marassi – precisa il presidente di Asd Polizia Locale – per cui i tifosi rossoblu, assenti allo “Sciorba Stadium”, non saranno giustificati!”.

Il tam tam per la raccolta fondi è già partito. Hanno già aderito alcuni importanti sponsor, come A.Se.F. srl, le onoranze funebri del Comune di Genova, Iperbimbo, Timossi, LD Immobiliare, Consorzio Nazionale Snafat, Security & Courtesy Solution”. “Siamo felici e onoranti di poter dare il nostro contributo ad un evento tutto genovese organizzato a favore di una grande istituzione come l’ospedale Gaslini – commentano gli avvocati Maurizio Barabino e Franco Rossetti, i vertici di A.Se.F. Srl – Già nella prima partita del cuore scendemmo in campo ed ora abbiamo subito accolto la richiesta degli organizzatori per questo nuovo appuntamento con il divertimento. Quindi… una mano sul cuore e una sul portafogli!”.

Importante: chi intendesse partecipare con una donazione potrà effettuare un bonifico bancario alle seguenti coordinate: UniCredit S.p.A. (Ag. Genova Molassana 00104) – iban: IT76S0200801404000105312251 in favore di: Polisportiva Asd Team Polizia Locale Genova, via A. Cantore, 2 rosso, 16149 Genova, indicando esclusivamente la seguente dicitura, senza null’altro aggiungere: Erogazione liberale – A Partia do cheu 2023. Successivamente dovrà inviare copia del bonifico via mail all’indirizzo: asdplge@gmail.com, con i propri recapiti ed il logo della propria attività, affinché si possa pubblicizzare la partecipazione alla realizzazione di questo evento di beneficenza.