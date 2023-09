Torino-Genoa LIVE (0-0). Partita bloccata, poche occasioni da entrambe le parti

Torino. Primo tempo che termina 0-0 tra Torino e Genoa. Partita combattuta, con il Torino che fa decisamente più possesso palla, ma al computo delle occasioni non è meglio della squadra di Gilardino. Le due squadre si affrontano restando accorte, Genoa che prova a sfruttare qualche errore a centrocampo dei granata, senza successo. L’unico tiro in porta dei rossoblù (oggi in bianco) è di Retegui al 40′, un diagonale che Milinkovic Savic blocca senza problemi. Genoa che fa fatica sia in mezzo sia a contenere gli esterni del Torino a sinistra, da cui sono arrivati i cross più pericolosi. Poco spazio per Gudmundsson e Malinovskyi e già due gialli assegnati allo stesso ucraino e a Badelj. Nell’intervallo Thorsby è stato mandato a scaldarsi.



47′ Quando non c’è Dragusin è Martinez a togliere le castagne dal fuoco in area rossoblù. Il portiere fa suo il pallone crossato dalla fascia sinistra del Toro un po” lungo per tutti

45′ Saranno 4 i minuti di recupero

45′ Tentativo di Ricci da fuori area: palla rasoterra bloccata da Martinez

43′ Martinez a terra: colpo alla testa dopo aver agguantato il pallone in uscita. Gioco fermo

42′ Fallo di Bellanova su Vasquez che stava andando via, proteste del Genoa perché l’arbitro non ha ammonito

40′ Primo tiro di Retegui, che sfrutta un po’ di libertà e tenta il diagonale col destro, palla a mezza altezza facile preda di Milinkovic-Savic

36′ Batte Linetty sul primo palo, Retegui mette fuori di testa

35′ Cross di Bellanova, Vasquez mette in angolo

31′ Zapata ci prova con un diagonale che termina fuori, ma il guardalinee alza la bandierina. Azione partita da una palla persa da Sabelli con un sospetto fallo di gioco pericoloso da parte dell’avversario

30′ Tentativo di Linetty dalla distanza, palla alta sopra la traversa

29′ Cooling break terminato per le due squadre.

26′ A terra Martinez e Zapata, con il portiere che in uscita alta frana addosso all’attaccante. Per quest’ultimo serve l’intervento del medico e del massaggiatore.

21′ Altro giallo, stavolta per Malinovskyi, che ha fermato una ripartenza a centrocampo con il Genoa un po’ aperto centralmente

20′ Battuta che viene respinta dalla barriera, poi gioco fermo per un fallo proprio su Badelj

18′ Fallo di Badelj su Rodriguez, cartellino giallo per lui e punizione da posizione centrale per il Toro

17′ Cross di Schuurs, provvidenziale Dragusin in gioco aereo per togliere il pallone dalla testa di Zapata

15′ Errore a centrocampo di Linetty, ne approfitta Malinovskyi che si invola centralmente, ma non trova la palla giusta per Retegui

11′ Torino che sta facendo possesso palla e gioca stabimente nella metà campo rossoblù, Retegui prova a prendere di testa qualche pallone lanciato dai suoi, ma non è facile contro i centrali del Toro. Bel duello con Buongiorno. Genoa che deve migliorare sulle seconde palle

7′ Intervento provvidenziale di Frendrup che toglie la palla dai piedi di Bellanova, pronto a battere a rete, palla in angolo. Sugli sviluppi cross di Linetty e colpo di testa di Zapata facile preda di Martinez in presa alta

5′ Primo affondo del Genoa con Gudmundsson che va sul fondo e mette in mezzo un pallone ghiottissimo, ma non c’è nessuno dei suoi compagni a raccoglierlo

1′ Si parte con palla al Torino, che attacca verso la curva Primavera

Osservato un minuto di raccoglimento per l’incidente ferroviario che ha visto la morte di cinque operai.

Quasi trenta gradi a Torino dove il Genoa affronta i Granata alle 18:30. Gilardino conferma la formazione che ha vinto a Roma con la Lazio, con la difesa a quattro (Sabelli e Vasquez titolari), un centrocampo che ha nel trittico Strootman, Badelj, Frendrup la rottura e le chiavi del gioco, e una linea avanzata formata da Malinovskyi e Gudmundsson con Retegui vertice offensivo.

Nel Torino subito in campo il nuovo acquisto Zapata vista l’indisponibilità di Sanabria.

Grande presenza dei tifosi rossoblù sugli spalti, che hanno anche invaso pacificamente la curva Primavera, forti del grande rispetto che regna tra le due tifoserie.

Applausi per Ivan Juric, che compie gli anni, alla lettura delle formazioni.

Ecco le formazioni in campo.

Torino: Milinkovic-Savic, Schuurs, Buongiorno, Rodriguez R., Bellanova, Ricci, Linetty, Vojvoda, Vlasic, Tameze, Zapata.

Allenatore: Juric.

A disposizione: Gemello, Popa, Zima, Karamoh, Ilic, Radonjic, Pellegri, Sazonov, Lazaro, Seck, Gineitis, Soppy, N’Guessan.

Genoa: Martinez, Sabelli, Bani, Dragusin, Vasquez, Strootman, Badelj, Frendrup, Malinovskyi, Gudmundsson, Retegui.

Allenatore: Gilardino

A disposizione: Leali, Sommariva, Thorsby, Martin, De Winter, Ekuban, Biraschi, Jagiello, Kutlu, Hefti, Puscas.

Arbitro: Chiffi di Padova

Ammoniti: Badelj, Malinovskyi (G)