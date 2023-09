Fuga dal Pd verso Azione, i segretari Dem: “Dispiaciuti e sorpresi, ma porteremo avanti battaglie comuni”

Liguria. “Apprendiamo con dispiacere la scelta del consigliere regionale Sergio Rossetti e della consigliera del Comune di Genova Cristina Lodi di lasciare il Partito Democratico. È una notizia che ci sorprende, visto il percorso di rilancio intrapreso in questi mesi nel Partito Democratico a ogni livello in Liguria, che ha visto il massimo coinvolgimento di tutte le anime che da sempre il nostro partito esprime, anche di coloro che oggi fanno una scelta diversa”.

Arriva nel tardo pomeriggio la nota di Davide Natale, segretario Pd Liguria, e Simone D’Angelo, segretario Pd Genova, in risposta all’adesione da parte di ormai ex 31 membri del Partito Democratico al partito di Carlo Calenda, Azione.

“Nonostante le strade si siano divise, le parole di Rossetti e Lodi di oggi ci danno la certezza che continueremo a portare avanti comuni battaglie in aula e sui territori contro le politiche di Toti e Bucci. Nella nostra piena convinzione, però, che il Partito Democratico rappresenti oggi in Liguria l’unica casa certa per la costruzione di un’alternativa al malgoverno della destra. Il Partito Democratico continuerà anche su tutto il nostro territorio il suo cammino di inclusione, ascolto e sintesi tra storie diverse, in grado di guardare nella stessa direzione”.

Anche il capogruppo del Partito Democratico in Regione Luca Garibaldi commenta la notizia: “Apprendo con dispiacere la scelta del consigliere Pippo Rossetti di uscire dal Partito Democratico: una decisione che rispetto anche se non condivido, perché il Pd resta la casa dove costruire la vera alternativa al centrodestra. In questi anni abbiamo sempre lavorato positivamente nel gruppo e nel partito su temi centrali della politica regionale. Nonostante abbia deciso di prendere una strada differente, sono convinto si potrà continuare a collaborare nell’opposizione a Toti e al malgoverno della destra ligure, a partire dalla sanità e dal welfare, dalla scuola all’ambiente”.