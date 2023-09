Terremoto di magnitudo 4.8 in provincia di Firenze, gente in strada e scuole chiuse

Firenze. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.8 è stata registrata in provincia di Firenze, avvertita nel capoluogo toscano e in altre zone della stessa regione ma anche nella vicina Emilia Romagna.

Il terremoto, avvenuto alle 5.10 di lunedì 18 settembre, non sembra aver provocato danni a cose o persone. L’epicentro, secondo Ingv, è stato individuato a circa 3 km a Sud Ovest del comune di Marradi 42 Km a nord di Firenze

Nella zona interessata dall’evento di questa notte sono già stati localizzati altri eventi sismici. Nella stessa area, alle 4.38, circa 30 minuti prima dell’evento, la rete sismica ha registrato un terremoto di magnitudo 3.3 mentre successivamente sono stati localizzati altri 25 eventi (alle ore 6:15) di magnitudo compresa tra 2.8 ed 1.1.

A seguito della forte scossa di terremoto il sindaco di Marradi, Tommaso Triberti, ha stabilito la chiusura della scuole in via precauzionale.

Molta gente si è riversata in strada sia a Firenze, sia in altri centri abitati soprattutto attorno alla zona dell’epicentro.

Molte richieste da parte di cittadini spaventati, in corso alcune verifiche per delle crepe in abitazioni private, a Forlì-Cesena. Anche qui la scossa è stata avvertita e nel pomeriggio è in programma la visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Forlì per l’apertura dell’anno scolastico.

La zona è caratterizzata da alta pericolosità sismica. Sono due i forti terremoti del passato più vicini all’area della sequenza sismica di queste ore, entrambi con epicentro nella zona del Mugello regione storica nel cuore dell’Appennino tosco-emiliano a circa 25 km a nord di Firenze: l’evento del 13 giugno 1542 di magnitudo stimata (Mw) 6.0 e l’evento sismico del 29 giugno 1919 di magnitudo (Mw) 6.4.

In particolare il terremoto del 1919 è uno dei più importanti terremoti italiani del XX secolo, e anche uno dei più forti ad oggi conosciuti con epicentro nell’Appennino settentrionale; la zona colpita fu quella del Mugello, con ingenti danni sia nella provincia di Firenze che nel versante romagnolo dell’Appennino.