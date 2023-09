Termina in pareggio (0-0) la sfida tra Arenzano e Genova Calcio: la parola ai due tecnici

Arenzano. Termina in pareggio (0-0) la sfida tra Arenzano e Genova Calcio, al termine di una partita ben giocata da entrambe le squadre, che mettono in cascina un punto pesante, che fa classifica.

Continua la striscia positiva per le due compagini che hanno messo in campo idee e principi di gioco davvero interessanti, che hanno soddisfatto i due mister Beppe Maisano ed Alberto Corradi, intervistati a fine gara.

“Il pareggio ci sta tutto – dichiara il trainer della Genova Calcio – sono quelle partite nelle quali, probabilmente, chi riesce a segnare porta a casa la vittoria, per noi è un buon punto, al Gambino la Cairese ha perso, non so quante squadre riusciranno a vincere in questa trasferta.

Nel momento in cui potevamo fare qualcosa di più, l’incidente fortuito a Tagliavacche ci ha un po’ penalizzato, comunque la mia squadra sta crescendo, i difetti o le carenze che abbiamo li conosciamo, abbiamo fatto tanti tiri in porta, è stato bravo l’estremo difensore dell’Arenzano, siamo contenti di aver fermato sul pareggio una squadra che aveva conquistato sei punti in due gare.

Sono soddisfatto, ci vuole un po’ di calma e serenità che faccio fatica a vedere nel mondo dell’Eccellenza e se l’obiettivo sono i play off, bisogna stare nel gruppo, per capire cosa si può fare a dicembre”.

“Punto prezioso ottenuto con una squadra di livello – afferma mister Alberto Corradi – portato a casa con grande attenzione, lasciando poco agli avversari.

E’ stata una partita equilibrata, giocata bene da entrambe, tatticamente intensa, anche se non a ritmi altissimi, c’era da lavorare molto, soprattutto nell’accorciare centralmente, contro una squadra che giocava con il 4-3-1-2 , dovevamo sopperire alla loro superiorità numerica a centrocampo, ma le palle più limpide le abbiamo avute, nel secondo tempo, su ripartenze.

Il risultato è più che giusto e ci teniamo la prestazione, per noi stata una prova di maturità, giocata ad armi pari, con una signora squadra, tra le migliori prime cinque del campionato di Eccellenza.

Stanno rientrando alcuni giocatori importanti e sono contento di andare in difficoltà nel fare le scelte su chi mandare in campo. ma questa deve essere la nostra forza, risultata vincente nelle due gare precedenti, avendo segnato due ragazzi entrati a partita in corso, questi siamo noi, nessun top player ma tanti giocatori di buon livello”.