Tentata rapina al supermercato di via San Luca, arrestati due giovani fidanzati

Genova. Due fidanzati genovesi di 26 e 27 anni sono stati arrestati dopo aver tentato una rapina nel supermercato Ekom di via San Luca.

Il personale addetto all’antitaccheggio aveva notato una ragazza con alcuni pacchi di caffè che le fuoriuscivano dalla borsa. Dopo aver capito di essere stata scoperta la giovane ha tentato la fuga insieme al suo fidanzato, ma entrambi sono stati fermati dal personale del supermercato con i quali hanno iniziato a litigare animatamente per poi passare alle vie di fatto spintonandoli con forza.

Le volanti della polizia intervenute pochi minuti dopo hanno verificato che all’interno della borsa vi erano quattro confezioni di caffè per un valore di 40 euro e alcune confezioni di formaggio. Queste ultime, del valore di 33 euro, si è accertato che fossero state rubate poco prima dalla coppia al Carrefour della stessa via.

Nella borsa sono state rinvenute anche due carte Postepay e un cacciavite di cui la coppia non sapeva giustificare il possesso e per questo sono stati denunciati per ricettazione.

I due, arrestati per tentata rapina impropria e furto aggravato in concorso, sono stati processati stamattina per direttissima.