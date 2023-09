Tamponamento in A12, maxi coda tra Recco e Genova Est

Genova. Incidente nel pomeriggio di venerdì sulla autostrada A12 Genova-Sestri Levante, tra Recco e Genova Est in direzione di Genova che ha costretto a una temporanea chiusa del tratto.

Alla base dei disagi un tamponamento avvenuto all’altezza del km 6 e 400, nella galleria Quzzi, che ha coinvolto sette auto: nessun ferito grave, ma sul tratto poco prima delle 19 si registravano 8 chilometri di coda. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le ambulanze, i soccorsi meccanici e sanitari, le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.

A chi viaggia in direzione di Genova si consiglia di uscire a Genova Nervi e di fare rientro in autostrada dalla stazione di Genova Est, percorrendo la viabilità ordinaria. Sul luogo dell’evento è presente il personale di Autostrade per l’Italia, per agevolare il flusso dei veicoli.