Tamponamento a catena sul ponte San Giorgio: code e disagi sul nodo genovese

Genova. Domenica di spostamenti questo 10 settembre, probabilmente uno degli ultimi dal punto di vista strettamente estivo. E purtroppo non sono mancati disagi alla viabilità, anche se in misura minore rispetto ad altre situazioni.

I disagi più gravi si sono registrati sulla A10, dove, sul tratto finale che passa su ponte San Giorgio, si è verificato un tamponamento a catena tra diverse auto incolonnate. Nessun ferito grave, ma disagi e rallentamenti per diversi chilometri per chi viaggia in direzione di Genova. Sempre sulla A10 si segnalano intasamenti ad altezza di Zinola, nel savonese.

Code anche in A26, in questo caso per la presenza dei soliti restringimenti di carreggiata: in direzione nord, tra Voltri e Masone, si registrano diversi chilometri di rallentamenti, dovuti anche alla presenza massiccia del traffico di rientro.

Qualche problema anche sulla A12, con un piccolo incidente tra Nervi e Genova Est, in direzione di Genova, con conseguenti disagi e rallentamenti per chi è in transito.