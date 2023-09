Taglio bonus trasporti, Natale (Pd): “La Liguria è la regione con il maggior numero di richieste. Il Governo lo rifinanzi al più presto”

Genova. “A settembre gli studenti e i lavoratori liguri non avranno il sostegno del bonus trasporti. Malgrado la nostra non sia certo tra le regioni più popolose, la Liguria è stata una delle regioni con il maggior numero di bonus trasporti richiesti e utilizzati per acquistare abbonamenti al trasporto pubblico locale e a quello ferroviario. Il bonus trasporti, introdotto dal Ministro Andrea Orlando nel 2022 ha rappresentato un aiuto importante per le famiglie liguri, la destra al governo ha pasticciato più volte col bonus, togliendolo e poi reintroducendolo con enorme ritardo e poche risorse. Così ad agosto le risorse sono esaurite e non è più possibile richiedere il bonus trasporti. A settembre con la riapertura di scuole e università, con il pieno rientro al lavoro di tutti i lavoratori, questo sostegno viene meno”.

Così il segretario del Partito Democratico Ligure Davide Natale sul taglio al bonus trasporti.

“Il rischio ulteriore è che i pochi fondi inutilizzati nei mesi scorsi vengano esauriti già il 1 settembre, trasformando il diritto al sostegno del bonus trasporti in un ingiusto click day che soddisferà i pochi veloci e lascerà senza aiuto la gran parte delle famiglie. Chiediamo che venga immediatamente rifinanziato il bonus trasporti e che le famiglie, gli studenti, i pendolari possano continuare a beneficiarne, proprio in questa fase in cui il costo della benzina e del gasolio ha raggiunto livelli insostenibili”.