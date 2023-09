Surroga mutui casa: BPER mette in campo un plafond di 150 milioni per le famiglie

Genova. Si intensificano gli interventi di BPER Banca a supporto dell’economia reale per fare fronte alle difficoltà generate dall’attuale contesto economico, caratterizzato in particolare da un lungo periodo di crescita dei tassi d’interesse. L’Istituto ha stanziato un plafond di 150 milioni di euro dedicato alle famiglie che desiderano effettuare la surroga o la sostituzione del loro mutuo, a testimonianza di un impegno sempre più concreto rivolto al mercato anche in termini di sostenibilità ambientale e di efficientamento energetico.

Nello dettaglio, dal 26 settembre al 22 dicembre 2023 (salvo esaurimento del plafond) la Banca consentirà ai proprietari di un immobile in classe energetica A o B di trasferire in BPER il proprio mutuo, approfittando di un tasso fisso del 3,39% con durata 25 anni, senza costi aggiuntivi, o in alternativa, applicando lo stesso tasso e la stessa durata, di sostituire il proprio mutuo esistente con la possibilità di richiedere ulteriore liquidità aggiuntiva a determinate condizioni.

Il Chief Retail & Commercial Banking Officer di BPER Banca, Stefano Vittorio Kuhn, dichiara: “Alla luce delle incertezze legate all’attuale contesto economico, con questa iniziativa vogliamo rispondere alle crescenti esigenze dei consumatori e alla volontà di destinare loro soluzioni finanziarie innovative e sempre più vantaggiose. Questo plafond è infatti ideato per offrire alle famiglie opportunità migliori in termini di condizioni di finanziamento, tassi di interesse competitivi e un processo semplificato. Questa – conclude Kuhn – è solo una delle numerose iniziative messe in campo da BPER, che resta impegnata nel fornire servizi di qualità e soluzioni su misura per le esigenze della clientela e per promuovere la sostenibilità ambientale”.