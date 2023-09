Superbonus, Lilli Lauro: “Un tavolo per aiutare le imprese in crisi”

Genova. Un’azione sinergica di tutti i soggetti interessati per mitigare le conseguenze della stretta al credito per i cantieri del Superbonus che sta paralizzando il settore edile. E’ quanto chiede Lilli Lauro, presidente della I Commissione regionale Affari generali, Istituzionali e Bilancio che rivolge l’appello direttamente ad Anci, l’associazione dei Comuni, e invita la Regione Liguria ad agevolare la costituzione di un tavolo di confronto.

“Le mutate condizioni di mercato e i molteplici interventi normativi tesi ad arginare fenomeni fraudolenti e una spesa fiscale fuori controllo hanno creato notevoli problemi di liquidità alle aziende – sottolinea il presidente della Commissione -. Questa situazione comporta forti rallentamenti in molti cantieri dell’area ligure. Per questo credo che sia urgente sollecitare un confronto tra tutti gli stakeholder quali ordini professionali; associazioni di categoria e dei consumatori, ABI e banche del territorio al fine di stipulare un protocollo d’intesa che faciliti la circolazione dei crediti incagliati”.

“Ad Anci invece chiedo di fare opera di moral suasion presso i Comuni liguri, affinché si impegnino a concedere per i cantieri edili presenti sul territorio e che ne faranno richiesta, l’utilizzo di suolo pubblico gratuito, in attesa di soluzioni da parte del Governo finalizzate allo sbocco dei crediti richiesti dalle imprese del settore. La Regione potrà farsi attiva per promuovere e coordinare un tavolo che lavori a queste soluzioni in grado di rappresentare almeno un primo passo incontro alle esigenze di imprese e cittadini”.