Superbonus, i conti spaventano il Governo: in Liguria 1,5 miliardi a carico dello Stato e lavori a rilento

Genova. Il Superbonus torna al centro del dibattito politico. “La più grande truffa ai danni dello Stato”, l’ha definita qualche giorno fa la premier Giorgia Meloni. Sulla stessa scia oggi il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti intervenuto al Forum Ambrosetti di Cernobbio: “A pensare al Superbonus mi viene mal di pancia, ha effetti negativi sui conti pubblici, ingessa la politica economica, non lasciando margine ad altri interventi”. E così, in vista della legge di bilancio, iniziano a rincorrersi le ipotesi di modifica del provvedimento.

All’origine dei “mal di pancia” dell’esecutivo c’è l’aumento imprevisto dei costi indiretti legati ai crediti d’imposta per le ristrutturazioni. Secondo una nota riservata dell’Agenzia delle entrate, nonostante il blocco del meccanismo dello sconto in fattura, da marzo ad agosto sono saltati fuori altri 35 miliardi (di cui però 4 miliardi riferiti a presunte operazioni irregolari) che portano così il conto complessivo per le casse dello Stato a più di 142 miliardi di euro di crediti ceduti (contro i 35 miliardi inizialmente previsti) di cui 109 ancora da portare in compensazione. Cifre che spaventano il Governo, costretto a correre ai ripari.

La Liguria ha assistito a una fisiologica frenata degli interventi legati al Superbonus, ma la cifra degli investimenti ammessi a detrazione – seppur lentamente – ha continuato ad aumentare arrivando a un totale di oltre 1,5 miliardi di euro a carico dello Stato. La nostra regione è in fondo alla classifica per quanto riguarda la percentuale di lavori realizzati: solo il 73,3% (peggio solo la Campania col 72,3%) contro un dato nazionale dell’81,8%. Ma c’è un altro aspetto interessante: se si escludono le montane Trentino e Valle d’Aosta, la Liguria è la regione in cui i condomini pesano di più sul totale degli edifici ristrutturati (25,7%) con un’incidenza del 67,4% sul totale degli investimenti, mentre per l’Italia in generale la quota si ferma al 16,9% (ovvero 54,2% degli investimenti).

Ad oggi, secondo l’ultima formulazione della misura, hanno diritto a una detrazione del 110% i condomini che hanno deliberato i lavori entro l’8 novembre 2022 o che hanno presentato la Cila entro il 31 dicembre 2022. Per gli altri la detrazione scende al 90% per il 2023, al 70% per il 2024 e al 65% per il 2025. Discorso diverso per le case unifamiliari: la detrazione al 110% è valida per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 solo in caso di avanzamento lavori al 30% alla data del 30 settembre 2022. In caso contrario, la detrazione passa al 90%.

Tra le ipotesi arrivate sul tavolo del Mef per modificare il Superbonus c’è una proroga del 110% oltre il 2023 per i condomini che non completeranno i lavori entro l’anno, ma con stato di avanzamento almeno al 60% o con una percentuale comunque elevata. Per le villette invece non sarebbe allo studio un’ulteriore proroga, oltre a quella prevista dal dl Asset, che sposta il termine di conclusione dei lavori dal 30 settembre al 31 dicembre.

Non si fanno attendere le reazioni dell’opposizione alle parole di Giorgetti. “Sarebbe da chiedersi se quell’Enrico Zanetti, che da consigliere economico di Giancarlo Giorgetti non perde occasione di demonizzare il Superbonus, sia lo stesso che ha elaborato il recente studio della Fondazione Commercialisti italiani dove viene certificato che il 110 per cento, generando un incremento di Pil superiore a 90 miliardi di euro a fronte di 60 miliardi di spesa pubblica, abbia avuto un impatto positivo sulle finanze dello Stato. Se abbiamo sbagliato chiediamo scusa, in ogni caso consigliamo al ministro dell’Economia di cercarsi come collaboratore anche un buon farmacista per il suo mal di pancia“, dichiarano Marco Simiani e Ubaldo Pagano, rispettivamente capogruppo Pd in Commissione Ambiente e Bilancio di Montecitorio.

“Oggi lo chiamano buco – interviene il leader del M5s Giuseppe Conte – ma dall’opposizione Fratelli d’Italia chiedeva di estendere e prorogare il Superbonus. La Lega nel 2022 sottolineava che il Superbonus “ha creato lavoro per imprese, artigiani e operai e valore per le famiglie. Oggi scopriamo che gli stessi Ministri di Governo e le stesse forze politiche che lo difendevano a gran voce hanno il mal di pancia solo a parlare di Superbonus”.