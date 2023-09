SuperbaNuoto, primo club ligure nella classifica nazionale delle società civili

Genova. Al primo anno di vita SuperbaNuoto si piazza al tredicesimo posto della classifica federale del Campionato Nazionali di società 2022-2023 con il proprio settore maschile su 216 società sportive classificate, risultando il nono club in Italia fra le società civili e la prima realtà della Liguria con la squadra maschile, mentre con il giovane settore femminile è 73° su 200 società in classifica.

La classifica del Campionato Nazionali di società viene redatta prendendo in considerazione i migliori 100 tempi nazionali assoluti di tutte le specialità conseguiti dai nuotatori nel corso di tutti campionati federali in vasca lunga della passata stagione agonistica.

“Ci aspetta una nuova stagione densa di appuntamenti e occasioni per fare bene e dovremo essere pronti a cogliere da subito ogni opportunità, a partire dal nostro esordio nel mese di dicembre in Coppa Caduti di Brema, la manifestazione a squadra nazionale che determina le classifiche di Serie A e di Serie B del nuoto italiano, restiamo in attesa delle classifiche del nuoto in acque libere, un settore molto importante per la società” dichiara il coordinatore tecnico Cristiano Guerra.

“Un risultato sorprendente al primo anno di collaudo del progetto SuperbaNuoto, davvero molto lusinghiero per tutti – commenta il presidente di SuperbaNuoto Massimiliano Mantovani – Nella stagione in partenza cercheremo di migliorare in classifica con il nostro giovane settore femminile cercando di consolidare la posizione della squadra maschile che annovera un maggior numero di atleti da campionati assoluti, nel tentativo di chiudere il triennio olimpico in una posizione che lanci al meglio il prossimo quadriennio dove vedremo i reali sviluppi del progetto e le sue potenzialità. Auguri a tutte le nostre atlete e i nostri atleti”.

Il primo appuntamento agonistico della nuova stagione sarà il Contest Superbanuoto “Re-Start” in programma ad Albenga il 22 ottobre.