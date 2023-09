Studenti in tenda davanti all’Università di Genova per chiedere stanze e case in affitto a prezzi accessibili

Genova. Questa mattina davanti all’ingresso del rettorato, sede dell’Università di Genova, in via Balbi 5, è comparsa una tenda da campeggio. E’ questa la forma di protesta scelta dal collettivo di studenti Cambiare Rotta per chiedere alle istituzioni un intervento immediato per garantire affitti alla portata di tutti. “Stanchi di atTENDEre” lo slogan della mobilitazione.

“Da questa mattina siamo in tenda tutto il giorno in via Balbi – spiega Leonardo Ambrosio, uno dei portavoce di Cambiare Rotta – come sta accadendo in tutto il resto d’Italia, per richiedere un intervento immediato sulla calmierazione gli affitti e un aumento significativo degli studentati pubblici”.

Questa mattina, prima dell’allestimento della tenda, gli studenti hanno tenuto un’assemblea e hanno consegnato ad Aliseo, l’ente regionale che si occupa dei servizi alla formazione universitaria, una lettera di protesta firmata anche dalla senatrice accademica Eleonora Bondavalli.

“Oggi ci mobilitiamo perché il governo attui un cambiamento radicale delle politiche sull’università e sul diritto all’abitare – continuano i giovani, che già nei giorni scorsi avevano protestato nei pressi della casa dello studente di via Asiago – chiediamo l’applicazione dell’equo canone per garantire che il mercato degli affitti non abbia uno scenario drammatico come quello attuale”.

“Ma vogliamo – sottolineano da Cambiare Rotta – che gli investimenti pubblici, a partire da quelli legati al Pnrr, per quanto riguarda gli studentati e le residenze, non finiscano nelle tasche dei privati per costruire degli studentati di lusso o opere inutili ma devono essere spesi nel pubblico per garantire il diritto allo studio”.

“La protesta degli studenti, arrivata oggi anche a Genova, che hanno messo le tende sotto gli atenei delle maggiori città italiane, richiede attenzione e impegno concreto – dichiara la deputata e vicecapogruppo del Pd Valentina Ghio -. Gli interventi messi in campo finora dal governo in questa direzione sono stati inesistenti. Nonostante le diverse sollecitazioni arrivate anche dal Partito Democratico, che tra i diversi interventi ha chiesto l’aumento dei fondi per l’edilizia scolastica universitaria, il governo ha deciso di chiudere gli occhi”. Tra le proposte di Ghio, potenziare la legge 338/2000 stanziando più fondi per creare residenze universitarie pubbliche e inserendo in manovra di bilancio finanziamenti specifici e dedicare agli enti locali una percentuale dei fondi dell’edilizia scolastica del Pnrr: “Servono più incentivi e una migliore pianificazione, oltre che processi di rigenerazione urbana che devono essere messi in campo per l’edilizia residenziale pubblica e anche a supporto dell’edilizia universitaria”.