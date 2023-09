Strappano la collanina a un giovane con la tecnica dell’abbraccio: arrestati due minorenni

Genova. Con la ‘tecnica dell’abbraccio’ hanno avvicinato un ragazzo e poi gli hanno strappato violentemente dal collo la catenina d’oro per poi darsi alla fuga.

E’ successo ieri intorno all’ora di pranzo in largo Zecca. Il giovane ha chiamato la polizia e gli agenti delle volanti sono riusciti a individuare e fermare gli scippatori. Si tratta di due minori non accompagnati, entrambi di 17 anni.

I due, che risiedono in una comunità per minori sono stati arrestati per furto aggravato. Gli agenti li hanno accompagnati nella comunità in cui sono ospitati in attesa della convalida dell’arresto da parte del tribunale per i minorenni.