Strage di Brandizzo, presidio di solidarietà ai lavoratori davanti alla stazione di Principe

Genova. Il treno è piombato a 160 chilometro all’ora sugli operai al lavoro sulla sede ferroviaria, uccidendone sul colpo cinque. Cinque vite spezzate, cinque famiglie distrutte, per un paese, l’Italia, che continua a non trovare una soluzione ai tanti incidenti gravi e mortali che avvengono ogni giorno sui luoghi di lavoro.

Anche per questo motivo, oggi pomeriggio, è stato organizzato un presidio in solidarietà e appoggio allo sciopero di 24h del personale ferroviario, dichiarato dopo la notizia della strage di ieri dai lavoratori delle ferrovie. A lanciarlo il sindacato di base USB, che ha dato appuntamento alle 17,30 davanti alla stazione di Genova Piazza Principe.

“Nel 2023 sono ad oggi, primo settembre, 773 i lavoratori e le lavoratrici morte sul posto di lavoro; davanti a questo scenario non possiamo che rimarcare la necessità immediata di una legge che introduca il reato di omicidio sul lavoro – scrive Usb in un comunicato stampa – uesta strage deve essere fermata a ogni costo e proprio per questo l’Unione sindacale di Base si è rifiutata di seguire il suggerimento del Commissione di Garanzia, che ha invitato USB a ridurre lo sciopero a 4h come “gli altri sindacati” e a limitarlo al solo settore delle manutenzioni della RFI, e ha confermato lo sciopero di 24h”.

“La gravità di quanto accaduto a Brandizzo ed il ripetersi di questi eventi drammatici necessitano di

una risposta forte – concludono – C’è un concorso di colpa di quanti hanno promosso le privatizzazioni e la diffusione degli appalti, provocando una riduzione clamorosa delle tutele ed una precarizzazione del lavoro che non può che produrre anche un indebolimento del sistema di sicurezza sul lavoro”.