Strage del bus di Avellino, l’ex ad di Aspi Castellucci (imputato nel processo ponte Morandi) condannato in appello a 6 anni di carcere

Napoli. La Corte di Appello di Napoli (seconda sezione) ha condannato a sei anni di reclusione l’ex ad di Aspi Giovanni Castellucci per la strage stradale avvenuta sull’A16 la sera del 28 luglio 2013, all’altezza di Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, dove un bus precipitò dal viadotto Acqualonga provocando quaranta morti. Stessa pena anche per il dg dell’epoca Riccardo Mollo e per i dipendenti di Aspi Massimo Giulio Fornaci e Marco Perna. Castellucci e Mollo sono fra l’altro imputati nel processo in corso per il crollo del ponte Morandi a Genova dove sono morte 43 persone.

Dal Tribunale di Avellino l’ex ad di Aspi Giovanni Castellucci, oggi condannato a Napoli a sei anni di reclusione insieme con il gruppo dirigente centrale, venne assolto. Anche i dirigenti furono assolti. La Corte di Appello l’ha ritenuto colpevole di omicidio colposo e di disastro colposo: a Castellucci viene contestata la “violazione delle norme che garantiscono la circolazione autostradale in condizioni di sicurezza, di avere omesso di provvedere alla riqualificazione dell’intero viadotto Acqualonga dell’A16 con la necessaria sostituzione delle barriere di sicurezza con quelle marcate CE, in ragione della intervenuta non conformità normativa di quelle esistenti al momento del sinistro non adeguate ad una infrastruttura autostradale”.

Il processo di secondo grado, conclusosi oggi, ha preso il via il 7 gennaio 2021. Nella sua requisitoria del 4 maggio scorso, la Procura generale di Napoli (sostituto procuratore generale Stefania Buda) sostenne la sussistenza del nesso di causalità tra l’omessa sostituzione delle barriere e l’incidente che causò 40 vittime. Alla lettura del dispositivo di sentenza ha assistito anche una piccola rappresentanza di parenti delle vittime

“Con la sentenza d’appello per la strage di Avellino riappare la luce in questa grave vicenda in cui la protagonista e’ ancora Autostrade per l’Italia – commenta Egle Possetti, presidente del comitato parenti vittime del Ponte Morandi – con azionariato di maggioranza Benetton e con l’amministratore delegato Castellucci. La sentenza di primo grado non rese giustizia alle vittime di questa grave vicenda.

Auspichiamo che le condanne possano essere confermate in Cassazione, per dare giustizia alle vittime strappate alle loro famiglie, come le nostre. Dobbiamo tutti riflettere a fondo sull’importanza delle intercettazioni nella ricerca della verità”.