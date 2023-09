Strada di collegamento tra Coronata ed Erzelli, in consiglio comunale la mozione per ripristinarla

Genova. Il consiglio comunale di Genova ha approvato una mozione, presentata dal consigliere di Vince Genova Davide Falteri, che chiede al sindaco e alla giunta di “prendere in considerazione il ripristino del collegamento stradale, già esistente in passato, tra Coronata e gli Erzelli, avviando una progettazione che possa verificarne la fattibilità per dare risposte alle richieste della cittadinanza”.

Falteri ha ricordato che le zone di Coronata e degli Erzelli, pur essendo vicine, non hanno più una via di collegamento diretto dal 1960, a seguito dello sbancamento della collina per il riempimento a mare dell’aeroporto di Genova.

In passato era presente in passato un collegamento stradale e nei decenni, e ancora oggi, i residenti della zona di Coronata sono obbligati ad affidarsi a una strada sempre trafficata per raggiungere l’area degli Erzelli, attualmente sede di importanti aziende e con una prospettiva di sviluppo importante con attività strategiche per la città di Genova.

“Visto che negli scorsi mesi i cittadini di Coronata hanno avviato una raccolta firme per sensibilizzare l’amministrazione comunale alla problematica dei collegamenti stradali – dice Falteri – la mozione impegna sindaco e giunta a prendere in considerazione il ripristino del collegamento stradale, già esistente in passato, tra Coronata e gli Erzelli, avviando una progettazione che possa verificarne la fattibilità per dare risposte alle richieste della cittadinanza”.

Filippo Bruzzone, lista Rossoverde, ha presentato un emendamento per includere che, qualora sia realizzata la strada, sia compreso un ampliamento dei servizi anche via Monte Guano e in via Coronata. L’emendamento è stato accolto.

L’assessore all’Urbanistica Mario Mascia ha chiarito che “Al momento non è prevista una pianificazione della strada ma c’è l’interesse a farlo – ha precisato – dal punto di vista tecnico, in base al codice dei contratti pubblici, per andare avanti in questa direzione servirà una valutazione su costi e benefici, su fabbisogni della collettività e dell’utenza, dunque tutti indicatori che da domani saranno sottoposti all’attenzione del consiglio comunale e degli uffici, si tratta comunque di un’idea molto interessante”.

La mozione è stata approvata dalla maggioranza mentre l’opposizione si è astenuta. Cristina Lodi (Azione) aveva chiesto che la proposta fosse affrontata in una commissione ad hoc. Anche Simone D’Angelo, capogruppo Pd, ha sottolineato come un documento di natura così tecnica non possa essere affrontato con una semplice mozione.