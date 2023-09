Stankovic, l’ex portiere Turci dà la sua ricetta per recuperarlo: “Deve sentire fiducia e restare titolare”

Genova. Due errori importanti che sono costati molto caro alla Sampdoria nelle due partite casalinghe. La partenza di Filip Stankovic come portiere titolare blucerchiato è stata decisamente in salita: prima il passaggio corto nel match contro il Pisa, che ha dato il via agli avversari, e poi l’incertezza sulla punizione facendosi sorprendere sul primo palo nel finale dello scontro contro il Venezia per il definitivo 1-2. Due macigni che fiaccherebbero la tranquillità anche del portiere più scafato.

Come si riparte da una situazione del genere? Genova24.it lo ha chiesto a chi portiere lo è stato per una vita e che quando si è ritirato ha continuato a occuparsi di portieri come preparatore, (ultima esperienza nel Milan nel 2019-2020). Luigi Turci conosce bene la Sampdoria, avendo difeso i pali blucerchiati dal 2002 al 2005, sia come preparatore dei portieri con Marco Giampaolo. Turci ha una sola ricetta per far ripartire Stankovic: “Bisogna ricreare la fiducia nel ragazzo. Deve sentirla da parte di tutto lo staff. La cosa migliore secondo me? Pirlo dovrebbe dirgli ‘Non ti preoccupare, tu per una decina di partite sei il portiere titolare’”.

“Dopodiché − aggiunge Turci − se il rendimento non sarà all’altezza sul medio periodo, è chiaro che la fiducia non può essere incondizionata e nel caso Stankovic non si dimostri all’altezza si tireranno le somme”.

I due errori sono stati completamente diversi per dinamica e situazioni e in allenamento, secondo Turci, occorre proprio lavorare sulla psicologia del ventunenne, che sinora ha fatto un’esperienza nel Volendam, in Olanda, tra i professionisti. “Di sicuro sta vivendo un momento particolare perché c’è chi sta mettendo in discussione il valore del giocatore. Lo staff della Samp deve rimetterlo nelle condizioni migliori per rendere. I condizionamenti dopo gli errori lasciano strascichi anche in portieri ben più esperti”.

Il fatto che tutto questo sia accaduto davanti ai 22 mila del Ferraris è un altro aspetto da tenere conto: “Per giocare a Marassi ci vuole personalità − dice Turci − puoi essere anche scarso tecnicamente, ma devi essere forte caratterialmente. Questo discorso vale soprattutto qui perché il tifoso lo hai attaccato alle spalle. All’interno di un’annata e della partita stessa possono succedere tante cose, tante variabili e non solo, per cui bisogna saper dimenticare l’errore, ma anche la prodezza. La palla che conta è quella successiva”.

Se fossi Pirlo quali parole userebbe Turci? “Direi alla squadra che Stankovic è l’unico titolare sicuro e poi che bisogna lavorare sugli errori in allenamento, perché non bisogna avere vergogna di ammetterli, si deve avere vergogna se non ci si lavora”.

Sembra in effetti la fiducia l’orientamento che trapela in queste ore che precedono la delicata partita contro la Cremonese, squadra che Turci conosce bene avendoci militato sia nelle giovanili e poi dal 1987 al 1990 e dal 1992 al 1996 oltre che averla allenata come preparatore. Negli ultimi giorni la rosa di Ballardini si è rinforzata anche con un centravanti di razza per la Serie B come Massimo Coda. “Lì il bacino di utenza è diverso, ma i tifosi sono comunque caldi e quindi l’atmosfera non sarà certo facile”.