Spreco alimentare, l’allarme delle associazioni: “A Genova ogni anno vanno in discarica 10.000 tonnellate di cibo”

Genova. Dieci tonnellate di cibo che finiscono in discarica ogni anno, di cui 3.000 potenzialmente recuperabili, del valore commerciale di circa un milione di euro e ridistribuibili alla popolazione, che finiscono nella spazzatura.

Le cifre arrivano da Marco Malfatti, referente della comunità di San Benedetto al Porto e coordinatore della rete Ricibo, che racchiude 100 realtà genovesi che si occupano di recuperare eccedenze alimentari e di distribuire cibo alle persone in difficoltà economica. Dati che dimostrano quanto si potrebbe fare in più, per combattere lo spreco di cibo e con esso la povertà. Soprattutto in un periodo in cui il costo della vita ha toccato picchi altissimi, complice l’inflazione, l’aumento del carrello della spessa e quello dei tassi di interesse.

“Genova è una città che spreca molto cibo – conferma Malfatti – Dai nostri dati circa 10.000 tonnellate ogni anno finiscono in discarica solo a Genova, 3.000 sarebbero recuperabili, noi riusciamo a recuperarne come rete soltanto 300, un decimo. Stiamo parlando di cibo che all’acquisto avrebbe un valore commerciale di circa un milione di euro, e per cui il Comune spende almeno 1,5 milioni per lo smaltimento”.

Un tema particolarmente di attualità alla luce dell’aumento delle persone in difficoltà economica che si rivolgono alle associazioni che distribuiscono pasti: “Una contraddizione insopportabile. Il nostro ultimo monitoraggio risale al periodo pre-covid e contava 29.000 persone che accedevano ai servizi di distribuzione cibo della nostra città – spiega Malfatti – Stiamo organizzando una nuova mappatura, e temiamo che i numeri siano aumentati, anche perché non c’è un giorno in cui i servizi di distribuzione cibo non manifestino il bisogno di riempire le cambuse a fronte di una maggiore richiesta da parte della popolazione”.

Alle fasce di popolazione che già si trovavano in difficoltà, negli ultimi tempi si sono aggiunte tutte quelle persone che percepivano il reddito di cittadinanza, quelle che hanno perso il lavoro durante la pandemia da Covid-19 e i cosiddetti “lavoratori poveri”, una questione, ha sottolineato Malfatti, che “sta esplodendo. Con l’aumento dell’inflazione e dei tassi d’interesse, chi vive solo e ha un mutuo da pagare con un solo stipendio rischia di non farcela”.

Le associazioni che aderiscono alla rete Ricibo, nata nel 2017 proprio per combattere spreco alimentare e povertà, oggi sono attive su più fronti: da un lato collaborano con i supermercati della città per il recupero delle eccedenze alimentari da ridistribuire a chi ne ha più bisogno, dall’altro organizzano spese sospese e collette alimentari. A questo si aggiungono iniziative come quelle di Coop Liguria, che ha donato alle associazioni genovesi oltre 34.000 euro trasformati in più di 6.840 pasti: “Queste iniziative sono molto importanti, perché ci consentono di acquistare beni che non si trovano, perché non si sprecano e perché non vengono donati perché troppo costosi, come per esempio l’olio d’oliva, che è sparito dalle nostre cambuse”.