Sport e infrastruttre, altri 552 mila euro per lo stadio di Sestri Levante

Genova. Regione Liguria ha stanziato ulteriori 522mila euro, parte del Fondo Strategico Regionale 2023 -2025, per finanziare i lavori di adeguamento normativo e funzionale dello stadio “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante. L’intervento di restauro permetterà allo stadio di rispettare i criteri infrastrutturali, di sicurezza, funzionali e sportivi necessari per ottenere l’idoneità al campionato di calcio della Lega Italiana Calcio Professionistico.

Il nuovo stanziamento da 522mila euro, accompagnato da 90mila euro stanziati dal comune di Sestri Levante, coprirà le spese per il secondo lotto di lavori. Il contributo si va a sommare ai circa 1,71 milioni già stanziati dalla Regione e ai 80mila euro stanziati dal comune di Sestri Levante per il primo lotto di lavori, portando le somme investite per il potenziamento infrastrutturale oltre 2 milioni e 400mila euro. Alla somma si aggiungono 500mila euro, sempre da parte del Comune, per il rifacimento del manto erboso, portando a quasi 3 milioni di euro l’investimento complessivo per l’infrastruttura.

La presentazione degli investimenti si è tenuta questa mattina presso il municipio di Sestri Levante, alla presenza dell’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone, del presidente dell’Unione Sportiva Sestri Calcio Stefano Risaliti, del sindaco di Sestri Levante Francesco Solinas e di altri rappresentanti dell’amministrazione comunale.

“Con questo nuovo stanziamento andiamo a finanziare del tutto l’intervento infrastrutturale, dando modo alla città di Sestri Levante e al Sestri Calcio di avere il prima possibile a disposizione uno stadio adatto ad ospitare le partite di Lega Pro, in modo da poter giocare in casa già nei primi mesi del 2024 – spiega l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone – Si tratta di un progetto ambizioso e di ampio respiro per migliorare l’impianto dal punto di vista infrastrutturale che non punta solo a dare una casa al Sestri dopo la sua storica promozione, ma anche ad arricchire l’offerta di strutture sportive di alto livello a diposizione nella nostra Regione. La buona riuscita di questo progetto – aggiunge Giampedrone – rappresenta anche l’ottimo spirito di collaborazione instaurato con il Comune di Sestri Levante, segno che il dialogo tra enti dà sempre buoni frutti”.

“Grazie al fondo strategico regionale avevamo messo a disposizione già ad aprile, quando il Sestri Levante, tra l’altro, non era ancora matematicamente promosso, 1,71 milioni di euro per l’adeguamento normativo e funzionale dello stadio Sivori proprio per fare in modo che la squadra potesse giocare al più presto tra le mura amiche tra i professionisti. Ora che ci si avvicina a questo momento, che mi auguro possa arrivare al più presto, ribadisco l’impegno mio e della Giunta regionale nell’affiancare i Corsari nel percorso sportivo e dotare la città di Sestri Levante di un impianto sempre più sicuro e all’avanguardia”, aggiunge l’assessore allo Sport di Regione Liguria Simona Ferro.

“Desidero ringraziare Regione Liguria, il presidente Giovanni Toti e l’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone per l’impegno e la disponibilità dimostrati oltre alla volontà politica di intervenire in maniera concreta sul territorio adoperandosi nel migliore dei modi per l’adeguamento dello stadio ‘Giuseppe Sivori’ di Sestri Levante ai criteri infrastrutturali, di sicurezza, funzionali e sportivi necessari per ottenere l’idoneità al campionato di calcio della Lega Calcio Professionistico per la società U.S. Sestri Levante 1919 promossa in Serie C la scorsa stagione”, dichiara il sindaco Francesco Solinas. “Lo sforzo dell’amministrazione comunale è stato massimo – sottolinea ancora – e fra i tanti che hanno contributo, vorrei ringraziare i tecnici comunali, gli ingegneri Annalisa Fresia e Nicola Ceragioli, per il loro prezioso lavoro. La determinazione e la collaborazione fra gli Enti sono state fondamentali per il raggiungimento di un obiettivo strategico per Sestri Levante”.

Tra i vari interventi previsti figurano il potenziamento dell’impianto di illuminazione, la manutenzione degli spogliatoi delle squadre e degli arbitri, la sistemazione di recinzioni, cancelli e percorsi, la manutenzione e l’adeguamento delle tribune spettatori, la realizzazione di una nuova gradinata prefabbricata metallica scoperta e di posti e servizi per spettatori disabili, il potenziamento dell’impianto di diffusione sonora, la realizzazione di un nuovo spazio per la stampa.