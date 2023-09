Sport e disabilità: alla Sciorba il 3° SportAbility Day con 34 discipline sportive da provare

Genova. “La disabilità è negli occhi di chi la guarda”, ricorda spesso Francesco Bocciardo. E sarà proprio il campione genovese, icona dello sport paralimpico, ad aprire domani la terza edizione dello SportAbility Day, la più grande festa dello sport inclusivo che permetterà a ragazzi con disabilità di provare 34 discipline diverse, scoprire così la magia dello sport e godere dei suoi straordinari valori e benefici.

Lo SportAbility Day si terrà, anche in caso di pioggia, presso l’impianto polisportivo My Sport Village Sciorba che inaugurerà per l’occasioone il nuovo campo in erba sintetica. Appuntamento alle ore 10:00 con la Cerimonia di apertura. Una emozione per tutti i partecipanti che sfileranno al fianco di gerandi campioni: da Francesco Bocciardo a Vittorio Podestà, passando per Marta Cantero, Vittoria Oliva, Gian Filippo Mirabile e molti altri. Ad applaudire e incoraggiare i ragazzi sul campo ci saranno importanti testimonial sportivi quali Marco Lanna, Christian Puggioni, Claudio Onofri, Enrico Nicolini, Simone Spinelli (ideatore di We Play Football) a Fabio Incorvaia (promotore della Jetski Therapy).

Lo SportAbility Day è un evento totalmente gratuito dedicato a persone con disabilità fisica motoria, sensoriale e intellettivo relazionale che potranno provare in tutta la giornata 34 discipline sportive, guidati da oltre 50 istruttori qualificati. Una festa di sport, amicizia e inclusione, inserita nella Settimana Europea dello Sport, promossa dall’Associazione Stelle nello Sport in partnership con My Sport Sciorba con il sostegno di Regione Liguria, Comune di Genova, Fondazione Carige e Fondazione Insuperabili Eco Eridania, il patrocinio di Sport e Salute, Coni, Cip e Ufficio Scolastico regionale per la Liguria, Università di Genova, Ussi Liguria e Panathlon e la collaborazione del Municipio Media Valbisagno.

A tutti i ragazzi sarà omaggiato il cappellino dell’evento e offerta la merenda. Potranno anche provare nel pomeriggio (a partire dalle ore 15) gli spazi in Piscina con nuoto, pallanuoto, sincronizzato e didattica subacquea. Ecco le 34 discipline sportive che potranno essere provate: Arrampicata, Atletica Leggera, Badminton, Baseball, Bocce, Calcio, Calciobalilla, Calcio Free Style, Canottaggio, Ciclismo, CrossFit Boost, Danza Sportiva, Didattica Subacquea, Ginnastica, Gioco Sport, Hockey su prato, Jet Ski Therapy, Judo e Ju Jitsu, Nuoto, Nuoto Sincronizzato, Pallacanestro, Pallanuoto, Pallavolo, Pet Therapy, Powerchair Hockey, Rugby, Scherma, Sport Equestri, Taekwondo, Tennis, Tennistavolo, Tiro con l’Arco e Vela.

Sarà presente anche lo stand di Amiu che supporta il progetto “Giochiamo Pulito” promosso da Stelle nello Sport e, novità di questa edizione, lo stand di Orientamenti in cui i genitori potranno parlare con esperti e trovare diverse risorse e strumenti orientativi pensati per essere di supporto alle famiglie di ragazzi con disabilità.