Sparatoria davanti a un bar a Bolzaneto, il 59enne Fioravanti Menotti condannato a 7 anni e 4 mesi

Genova. E’ stato condannato a 7 anni e 4 mesi di reclusione per tentato omicidio e porto illegale di armi il 59enne Fioravanti Menotti, che la notte del 14 aprile ha sparato a un 32enne albanese davanti al bar di via Pastorino Doppia Chance. Il processo davanti al gup Riccardo Ghio si è svolto con rito abbreviato che consente di ottenere uno sconto di pena fino a un terzo.

La sparatoria era avvenuta in seguito a una lite cominciata all’interno del bar. In particolare la fidanzata di Menotti, palesemente ubriaca (tanto che a un certo punto era stata allontanata dal proprietario del locale) avrebbe cominciato a insultare un’altra donna e il suo fidanzato albanese apostrofandolo con epiteti razzisti e Menotti le avrebbe dato man forte. Dopo la prima lite, a cui secondo diversi testimoni la vittima non aveva partecipato, Menotti era andato a casa sua e aveva preso una pistola magnum (una tra le armi che deteneva regolarmente), poi era tornato davanti al locale e aveva sparato due colpi in direzione del 32enne, colpendolo fortunatamente a una gamba ed era fuggito prima dell’arrivo dei carabinieri.

Dodici ore dopo era stato trovato dai carabinieri in via Celesia a Rivarolo, aveva ancora la pistola carica nel cruscotto dell’auto, il passaporto e le valigie. Lui ha sempre detto che non voleva fuggire ma costituirsi come gli aveva consigliato un amico che il 59enne aveva chiamato subito dopo i fatti: “Ho fatto una sciocchezza – gli aveva raccontato trafelato – e forse ho ucciso un uomo”. Era stato proprio l’amico a segnalare ai miliari la zona dove si trovava Menotti consentendone così l’arresto. Il 59enne, che di professione faceva il marittimo e non aveva precedenti penali, non ha mai chiarito i motivi del tentato omicidio, ma si era limitato a dire che era spaventato e che era stato aggredito, nonostante l’aggressione da parte del 32enne non abbia mai trovato conferme.

Menotti, difeso dagli avvocati Federica Adorni e Giampaolo La Cognata dovrà anche risarcire la parte civile, assistita dall’avvocato Luca Rinaldi con una provvisionale di 5 mila euro e il successivo risarcimento da stabilirsi in sede civile.