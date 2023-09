Sopralluogo del M5S alla Rems di Pra’: “Criticità ancora irrisolte”

Genova. “Per rispondere alle numerose richieste dei cittadini che risiedono nel quartiere, abbiamo fatto un sopralluogo alla Rems “Villa Caterina” di Genova Pra’. Al netto dell’indiscussa professionalità del personale che gestisce la struttura e assiste i pazienti cercando di fare loro da scudo alle pressioni mediatiche esterne, abbiamo potuto appurare che le criticità lamentate sono purtroppo irrisolte nonostante le svariate segnalazioni”. Così, il consigliere regionale del M5S Paolo Ugolini e l’attivista Fabio Gabutti.

“La più evidente riguarda il viale d’accesso – dicono i pentestellati – l’incuria lo ha reso di difficile fruizione da parte dei mezzi di soccorso. Un’ambulanza, ad esempio, avrebbe notevoli difficoltà ad accedere alla struttura. Il Comune di Genova dovrebbe risolvere parte dei problemi, provvedendo allo sfalcio di rovi e frasche ai lati della strada”.

“Il tratto, inoltre, è pieno di buche e andrebbe riparato. Insufficienti, poi, i cassonetti messi a disposizione della struttura: per non creare disguidi al decoro del quartiere, il personale si fa carico di smaltire i rifiuti in cassonetti più capienti. Le istituzioni e le autorità hanno contezza dei problemi che interessano quotidianamente la Rems di Pra’? Vengono assicurati sopralluoghi e controlli per garantire decoro, igiene e sicurezza?”.