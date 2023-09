Solidarietà, materiale per l’infanzia in dono dalla farmacia dell’Aquila alla Comunità di Sant’Egidio

Genova. “La Farmacia dell’Aquila è lieta di annunciare il continuo impegno nel suo progetto di costruzione di una comunità solidale e condivisa. In un mondo in cui la collaborazione e il sostegno reciproco sono più importanti che mai, la Farmacia dell’Aquila si unisce alla Comunità di Sant’Egidio per donare materiale farmaceutico prezioso, in particolare latte per la prima infanzia.

L’obiettivo di queste donazioni va ben oltre il semplice atto di generosità; mira a contribuire in modo propositivo alle necessità che la Comunità di Sant’Egidio soddisfa, coinvolgendo anche altre aziende

nell’opera di assistenza e solidarietà”.

Questo il comunicato dell’esercizio genovese insieme all’associazione che si occupa delle persone in difficoltà.

“La Comunità di Sant’Egidio accoglie con gratitudine queste donazioni e le utilizza in modo efficace per sostenere i bisogni dei più vulnerabili all’interno della nostra città. I materiali donati rappresentano un segno tangibile di stima e impegno, poiché contribuiscono in modo significativo all’aiuto alle persone in difficoltà: agli anziani, ai disabili, ai senza fissa dimora e alle famiglie che necessitano di assistenza”, si legge ancora nella nota.

“Le attività della Comunità di Sant’Egidio sono il risultato di un lavoro comune, della sinergia tra uomini e donne di età e condizioni diverse, che in maniera volontaria e gratuita offrono il loro aiuto in modi molteplici. Il latte per la prima infanzia donato dalla Farmacia dell’Aquila viene utilizzato nelle distribuzioni alimentari che i volontari della Comunità effettuano in vari centri presenti sul territorio cittadino, tra cui Bolzaneto, Sampierdarena, Prà, Centro Storico e Molassana”, aggiunge.

La Farmacia dell’Aquila è “orgogliosa di contribuire a questa nobile causa e spera che il suo impegno possa ispirare altre aziende e individui a unirsi a questa importante iniziativa. Insieme, possiamo costruire una comunità più forte, solidale e inclusiva”, conclude.