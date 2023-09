Soccorso in mare per un marinaio colpito da shock anafilattico su una nave al largo del porto di Genova

Genova. Soccorso in mare stamattina alle 7 per un marinaio colpito da shock anafilattico mentre si trovata a bordo di una nave commerciale in rada nel porto di Genova.

A coordinare l’intervento il 118 che ha inviato i medici della Golf4 insieme ai volontari della Croce verde genovese. I sanitari sono saliti a bordo di un mezzo della capitaneria di porto che li ha condotti fino a bordo.

L’uomo, che aveva il viso gonfio e difficoltà respiratorie, è stato soccorso e poi portato all’ospedale Galliera in codice giallo. Le sue condizioni non sono gravi.