Si perde nei boschi, i vigili del fuoco lo ritrovano prima dell’alba: salvo 87enne

Val Trebbia. Un uomo di 87 anni è stato ritrovato intorno alle 3.30 della mattina di lunedì 25 settembre dai vigili del fuoco di Genova, intervenuti in seguito alla sua scomparsa, nel tardo pomeriggio.

L’anziano si era allontanato dalla zona di Caprili, frazione di Montebruno, in Alta Val Trebbia, per una passeggiata nel bosco, probabilmente alla ricerca di funghi, ma quando intorno alle 21 i parenti non l’hanno visto tornare si sono allarmati e hanno chiamato i soccorsi.

L’87enne, nonostante l’età, è stato però ritrovato sano e salvo, nella selva verso la frazione di Conio Avena.

Le sue condizioni erano tutto sommato buone vista la notte passata al freddo all’aperto e lo spavento.

Tanto che i militi della Volontari del soccorso Alta Valtrebbia lo hanno curato sul posto e non stato necessario il trasporto in ospedale.