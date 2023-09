Sì dal Consiglio regionale al rigassificatore di Vado Ligure: salta la richiesta di un miliardo per opere compensative

Liguria. Nessuna sorpresa: il Consiglio regionale della Liguria dice sì (a maggioranza) al rigassificatore davanti alle coste savonesi. Bocciata la risoluzione della minoranza che esprimeva contrarietà sul progetto e impegnava la giunta Toti a farsi avanti col Governo per ottenere la sospensione dell’iter autorizzativo. Approvato invece, con 19 voti favorevoli e 12 contrari, un ordine del giorno unitario della maggioranza che, ribadendo la necessità dell’operazione Golar Tundra e impegnando a mantenere costante il confronto sul territorio, chiede genericamente “adeguate risorse per la realizzazione di opere di accompagnamento destinate a infrastrutture e progetti di valorizzazione del territorio savonese“.

È il bilancio di una seduta infuocata nell’aula di via Fieschi, segnata dalla rumorosa presenza sugli spalti di una delegazione dei manifestanti arrivati stamattina dal Savonese per gridare a Genova il proprio “no”. Tra loro anche i sindaci di Quiliano (Nicola Isetta), Spotorno (Mattia Fiorini), Noli (Ambrogio Repetto) e Bergeggi (Nicoletta Rebagliati). Più volte sono partiti applausi dopo gli interventi dei consiglieri di opposizione e uno striscione con la scritta “No fossili, no rigassificatore” è stato esposto dopo l’intervento del presidente Giovanni Toti.

Il dato politicamente rilevante è offerto dalla Lega: il capogruppo Stefano Mai ha infatti ritirato l’ordine del giorno con cui si impegnava Toti a chiedere al governo “almeno un miliardo di euro per opere di accompagnamento“, ma anche “cospicue agevolazioni sulle bollette energetiche di famiglie e imprese residenti nei Comuni del territorio interessato dal progetto” e pure “ad attivarsi affinché il tracciato delle tubature per il trasporto del Gnl non vada a interferire con le varie coltivazioni di pregio presenti sul territorio”. Alla fine, complice l’intervento del capogruppo totiano Angelo Vaccarezza, ha prevalso la linea della compattezza (nonostante le diverse posizioni assunte a livello locale) e sono sparite le rivendicazioni specifiche avanzate ieri dal consigliere ponentino.

“C’è l’impegno a un costante confronto con il territorio, a individuare, come abbiamo chiesto, risorse per realizzare opere di accompagnamento per tutte le comunità coinvolte dal progetto – ha spiegato Mai -. Mi è stata poi garantita la modifica del tracciato a terra, che preserverà le aree agricole interessate da coltivazioni di pregio come l’albicocca di Valleggia e la granaccia. Non è la Lega che deve stabilire se il tipo di impianto e la sua collocazione sono i migliori, ma ci saranno ben 59 autorevoli enti a rendere i pareri tecnici e i sindaci avranno la possibilità di esprimersi all’interno delle conferenze di servizi. L’Italia ha bisogno di gas, la Liguria si è data disponibile per ospitare il rigassificatore e aiutare il Paese. Noi abbiamo chiesto semplicemente che anche l’Italia ci aiuti”.

“Basta, basta, basta. Savona non può essere il posto dove finisce tutto quello che non sapete dove mettere e che Bucci non vuole, basta schiaffi al territorio savonese“, sono le parole pronunciate in apertura di seduta da Roberto Arboscello, consigliere del Pd che ha parlato a nome di tutta l’opposizione, unico eletto nel collegio savonese tra le fila dell’opposizione. “Non sono solo le forze politiche a esprimere contrarietà al progetto, ma anche associazioni, comitati, sindacati, enti locali, categorie economiche, balneari, albergatori, commercianti, unione industriali, persino il vescovo di Savona – ha ricordato Arboscello -. Un intero territorio chiede rispetto: quando si approvano ordini del giorno all’unanimità (a Savona e Bergeggi, ndr) decade ogni tipo di alibi di strumentalizzazione politica”.

Poi si è rivolto a Toti: “Presidente, è rimasto solo nel fortino, nessuno ha speso una sola parola a suo favore, le persone a lei vicine politicamente si sono espresse contro o nella migliore ipotesi tacciono perché sono in forte imbarazzo. È comprensibile. Mi chiedo perché non prendere atto delle volontà chiare di un territorio che lei ha scelto di sacrificare e vendere per un suo personalissimo interesse politico. Mi chiedo perché continuare a imporre una decisione calata dall’alto senza alcuna condivisione coi territori. Lei non sta chiedendo a Savona di accettare questo progetto, lo sta imponendo. Non esiste nessuna motivazione tecnica che giustifichi lo spostamento della nave rigassificatrice da Piombino a Savona. Ha dato degli ignoranti, dei terroristi, dei terrapiattisti, degli irresponsabili anche ai sindaci e ai territori che rappresentano”. E lo ha invitato ironicamente a mettere il rigassificatore “davanti a Portofino“.

“Io solo? Detto che non ci sto così male, francamente mi sento accompagnato da milioni di italiani che pagano le bollette e hanno protestato perché i governi che ci hanno preceduto non avevano avuto la lungimiranza di mettere in sicurezza il paese – gli ha risposto a distanza il governatore in aula – Dopodiché, siccome sono per la democrazia rappresentativa e il confronto che andrà avanti nelle sedi opportune, sono anche perché i cittadini scelgano alle urne. E il giorno del giudizio sicuramente verrà. Io sono convinto che chi vota per il sì sia più di chi vota per il no, e se fossi in voi il giorno del giudizio non lo attenderei con tanta ansia”, ha aggiunto Toti rivolgendosi all’opposizione”.

“Ho grandissimo rispetto per chi protesta, anche quando dice cose che non condivido, un po’ meno per chi alimenta paure e sospetti – ha aggiunto Toti entrando nel merito della questione -. Il piano energetico nazionale, approvato da tutti tranne Fdi, prevede un mix di gas e rinnovabili e lo prevedeva già in pieno dispiegamento del Pnrr. Il governo sta usando molti milioni del decreto energia per mitigare l’impatto dei rincari. Ho sentito inesattezze e pregiudizi. Non so ancora se quella nave avrà tutte le autorizzazioni, invece qualcuno in quest’aula scavalcando tutti sembra abbia già la verità: che quella nave rappresenti un pericolo”.

E ancora, sulle accuse di aver calato il progetto dall’alto: “Sentir parlare di mancato confronto mi sembra qualcosa che non sta né in cielo né in terra. Oggi qua ci stiamo confrontando, in commissione ci stiamo confrontando. Se poi qualcuno intende il confronto come una corrida in piazza è fuori dalle regole della democrazia rappresentativa. Il progetto che andremo ad approvare, se approvato, sarà diverso da quello presentato in prima battuta, ma questo avviene per qualunque progetto. Nel confronto tra le sedi competenti si arriva alla versione definitiva”.

Sotto accusa in particolare il Pd, che in Toscana aveva dato il benestare alla Golar Tundra a Piombino, nonostante le proteste del sindaco di destra. “Stimo molto meno chi dice sì a Roma e no a Genova, una posizione un po’ oltre la sindrome Nimby, ‘dico no lì perché prendo qualche voto in più’. È meno giustificabile. Lo dico guardando avanti: sono stato contro ogni no, a Piombino, sulla Tav. Questo Paese deve imparare a dire sì, anche quando costano fatica”, ha rimarcato Toti.

Centinaia i residenti del savonese che hanno partecipato alla protesta fuori dalle sedi istituzionali. Cartelli con un simbolo di divieto e la scritta “Fermiamo il mostro”, t-shirt su cui campeggia a grandi lettere “No! Non lo vogliamo”. E poi messaggi che invitano a investire sulle energie rinnovabili, slogan come “Difendiamo il nostro mare” e cartelli che criticano altri progetti (definiti “scellerati”) come il tunnel della Fontanabuona.

Non è mancata la satira: un manifestante ha indossato una maschera “da Toti”, un altro ha esposto un cartello con il governatore che fuma una specie di pipa, da cui esce una grossa fiamma: “Vado a gas”. Ma ad attirare gli sguardi è un uomo travestito da tristo mietitore, con tanto di falce e un cartello per spiegare che “il rigassificatore mi potrebbe dare moltissimo lavoro”.