Si cappotta e precipita nelle fasce sotto la strada: due persone estratte dalle lamiere

Chiavari. Ha perso il controllo della propria auto finendo fuori della carreggiata per poi precipitare nelle fasce di una abitazione limitrofa, tra i muretti a secco e l’orto.

Questo il singolare episodio avvenuto ieri pomeriggio a Castiglione Chiavarese, dove l’uomo viaggiava con un amico: percorrendo via Fiume, per cause ancora da accertare, l’incidente che per fortuna non ha visto altri mezzi coinvolti.

I due occupanti sono stati estratti dal 118 e condotti all’ospedale per accertamenti. I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza e collaborato alla rimozione del mezzo.