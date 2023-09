Sgrida un uomo perché fa pipì in un’aiuola dell’autogrill, addetta alle pulizie picchiata sulla A12

Genova. Ha visto quell’uomo mettersi a urinare in una aiuola vicino alla stazione di servizio dell’autostrada e lo ha ripreso, dicendogli di vergognarsi, e che c’erano delle toilette proprio per quello scopo.

Lui, con l’aiuto di un amico, in tutta risposta l’ha aggredita, strattonata e presa a schiaffi, provocandole contusioni che hanno reso necessario il ricovero in ospedale.

L’episodio di violenza è avvenuto intorno alle 8 del mattino di domenica 17 settembre presso l’autogrill di Sant’Ilario, sulla autostrada A12, in direzione levante.

La donna è stata soccorsa dai militi della Croce Bianca e portata in ospedale al San Martino in codice giallo. Ma prima ha aiutato gli agenti della polizia stradale a capire come rintracciare i due violenti.

Finora la polstrada ha rintracciato l’automobile sulla quale viaggiavano in un’area di sosta a Chiavari. E’ scattata la fotosegnalazione da parte della questura. I due saranno denunciati.