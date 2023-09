Settimana Europea della Mobilità, gli eventi di FIAB a beneficio di chi usa la bici

Mercoledì 20 settembre i volontari dell’associazione in collaborazione con il comune di Genova parteciperanno dalle 7:30 alle 9:30 alla conta dei ciclisti nell’ambito del Giretto d’Italia iniziativa promossa da Legambiente ed Euromobility. Il Giretto è una gara tra città tesa a promuovere gli spostamenti casa-lavoro e/o casa-scuola effettuati in bici o con l’utilizzo di altri mezzi di micromobilità elettrica. Per partecipare basta recarsi al lavoro o a scuola utilizzando uno dei mezzi sopra indicati, passando in uno dei check point previsti in tutte le città d’Italia che hanno aderito al Giretto nella fascia oraria dedicata al monitoraggio. Alla fine verrà stilata una classifica fra le città partecipanti. Dieci i check point genovesi: Via Merano – Stazione di Cornigliano – Via Reti – Via Buozzi – Piazza Fontane Marose – Via XX Settembre – Stazione Brignole – Corso Italia – Monumento di Quarto – Viale Benedetto XV a San Martino. “La rilevazione non vuole assolutamente avere carattere statistico” ha precisato Romolo Solari presidente di FIAB Genova “tuttavia al di là della simpatica competizione fra città i dati ci serviranno per capire come vengono utilizzate le ciclovie genovesi e ci sarà possibilità di confronto con gli anni precedenti”.

Sempre mercoledì 20, alle ore 18 presso “Al Chiostro” in Salita Santa Maria di Castello 15 a cura di Cicloriparo-FIAB ci sarà la presentazione del libro Stendhal in bicicletta – itinerari cicloturistici d’autore e bike economy. Sarà presente l’autore Manlio Pisu, cicloviaggiatore e giornalista. Stendhal in bicicletta è un libro per tutti i fan delle due ruote e per quanti desiderano accostarsi al turismo slow e sostenibile. Sono sempre più numerosi coloro che si affidano alla bici per le loro vacanze e aumentano gli itinerari: dalla Via Francigena alle meraviglie del Lombardo-Veneto, dall’Eroica nelle Crete Senesi alla Via dei Tramonti nella Sicilia occidentale alla bellissima ciclabile del Ponente Ligure. Chi arriverà in bici potrà lasciarla nel porticato.

Giovedì 21 alle ore 21 in piazza De Ferrari ci sarà il tradizionale appuntamento di Pedali nella Notte che in occasione della Settimana della Mobilità propone “Caccia alla pista” un gioco a squadre da fare in bici in giro per la città con tema la mobilità sostenibile. Per partecipare basta presentarsi all’appuntamento dotati di bici e rispettare le regole del Codice della Strada.

Venerdì 22, giornata nazionale del Bike to Work, dalle 7:30 alle 19:00, in Largo Pertini presso la stazione del bike sharing di De Ferrari, vedrà la premiazione dei ciclisti urbani. A tutti coloro che si recheranno in bici presso il gazebo FIAB verrà donata una borraccia in alluminio, fino ad esaurimento scorte. Verrà distribuito gratuitamente il manuale del ciclista urbano e saranno disponibili i gilet riflettenti nell’ambito della campagna “Il ciclista illuminato”. Sarà anche presente un gazebo di Genova Parcheggi dove si potrà sottoscrivere l’abbonamento al bike sharing a condizioni agevolate o ritirare la card che consente di accedere ai cicloposteggi del sistema Bike Parking.

“Noi riteniamo che chi sceglie la bici in città meriti un premio. Si tratta di cittadini virtuosi che non inquinano, i cui mezzi consumano poco suolo ed in caso di incidente non sono certamente pericolosi per il prossimo come i mezzi più grandi e pesanti. I ciclisti, come i pedoni, sono le prime vittime della strada e per questo vanno adeguatamente protetti anche se per alcuni è più facile criminalizzare la vittima che il carnefice motorizzato alle cui intemperanze siamo purtroppo abituati”, conclude Solari.