Settimana della mobilità sostenibile, a Genova dal 16 al 22 settembre 48 eventi con protagoniste scuole e associazioni

Genova. Piazza Bandiera pedonale, piazzale Valery trasformato in una “piazza scolastica”, un seminario sulla sicurezza stradale, pedibus con plogging in alcune scuole primarie e l’occasione di muoversi in carrozzina per rendersi conto delle difficoltà provate dalle persone con disabilità in termini di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche.

Sono solo alcune delle novità del calendario di 48 eventi promossi a Genova da Comune, istituti scolastici e associazioni del territorio per la 22^ edizione della European Mobility Week (EMW), la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile in programma tra sabato 16 e venerdì 22 settembre, promossa dall’Unione Europea e dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per sensibilizzare cittadini, enti pubblici e aziende sui vantaggi economici e ambientali legati a una mobilità ecosostenibile.

“Save energy” (risparmiare energia) e “Mix&Move!” (cambia e muoviti!) il tema e lo slogan della EMW 2023 che vede le città europee come Genova impegnate nell’organizzazione di eventi ed azioni in materia di Smart Mobility mirate alla riduzione degli impatti del sistema dei trasporti, con particolare attenzione alla riduzione dell’uso dell’auto privata e alla promozione delle modalità di trasporto alternative e condivise (TPL, bicicletta, piedi), della vivibilità delle strade urbane e della sicurezza per tutti gli utenti.

In linea con questi obiettivi, il Comune di Genova ha aderito alla Settimana Europea della Mobilità Sostenibile impegnandosi ad attivare, oltre a sette giorni di iniziative in sinergia con le realtà scolastiche e associative del territorio, altre due “regole d’oro”: chiudere una strada al traffico e celebrare il Car Free Day. Ecco perché la EMW 2023 si aprirà il 16 settembre con la pedonalizzazione di piazza Bandiera che per un giorno, al posto di auto, scooter e camion, accoglierà grandi e piccoli in una rassegna di attività ludiche, informative e divulgative aventi, come filo conduttore, la promozione di una mobilità più consapevole.

«Grazie all’ottimo lavoro di regia dell’Area Gestione del territorio – Direzione Smart Mobility del Comune, quest’anno la nostra città offre un ventaglio davvero ampio di iniziative ed eventi in materia di mobilità sostenibile e consapevole con un ruolo molto importante svolto dalle associazioni e dai cittadini – commenta l’assessore alla mobilità integrata, trasporti e ambiente Matteo Campora – La nostra Amministrazione sta investendo massicciamente in azioni e strumenti per cambiare il modo dei Genovesi di muoversi in città, consapevoli che andare a piedi e in bici, e usare il trasporto pubblico, aiutano a diminuire le emissioni di anidride carbonica e migliorare la salute individuale e pubblica. Mi fa molto piacere che la maggior parte delle iniziative in programma siano rivolte a giovani e giovanissimi, da abituare fin da piccoli a una mobilità dinamica e alternativa a quella tradizionale. Continueremo a lavorare in collaborazione con le realtà del territorio per costruire una città dotata di una mobilità sempre più efficiente e rispettosa dell’ambiente».

Ma saranno tutti e 48 gli eventi promossi nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità a gettare un seme per lanciare e diffondere tra i cittadini la cultura della mobilità sostenibile, con un ruolo molto importante svolto da associazioni, scuole e cittadini coinvolti nelle ultime settimane dall’Area Gestione del territorio – Direzione Smart Mobility del Comune, nell’ideazione e realizzazione delle iniziative che, per una settimana, trasformeranno il capoluogo ligure in un ecosistema di idee e progetti nel segno di una mobilità e stili di vita più dinamici e attenti alla salute delle persone e dell’ambiente.

Oltre alla temporanea pedonalizzazione e “rigenerazione” di piazza Bandiera, tra le novità dell’edizione 2023 della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile si possono citare:

– Piazzale Valery trasformato in una “piazza scolastica” grazie a PrendiAMOci il Piazzale, l’iniziativa promossa dall’Istituto Comprensivo Montaldo per rigenerare il cortile della scuola primaria Anna Frank e piazzale Valery attraverso numerose attività ludico-sportive e giochi di abilità in bici con il supporto di alcune associazioni del territorio (21 settembre)

– Pedibus con plogging in alcune scuole primarie genovesi, ovvero andare a scuola a piedi raccogliendo cartacce e piccoli rifiuti disseminati lungo il percorso (22 settembre)

– Un seminario sulla sicurezza stradale con l’obiettivo di sviluppare sinergie e progettualità concrete sui temi della riduzione degli scontri stradali e del rispetto delle regole e di un continuo stimolo dell’educazione stradale (19 settembre). Il seminario ha il patrocinio degli Ordini degli architetti e degli ingegneri di Genova

– Tutti diversi nella stessa direzione: un giro in carrozzina nel centro città, organizzato dall’associazione Genova Solving for All, per scoprire cosa prova una persona che non si può muovere con le proprie gambe, per sensibilizzare concretamente la cittadinanza sul tema dell’abbattimento delle barriere architettoniche, sociali e culturali (16 settembre)

E ancora:

– Mettiamoci in Molo, un’intera giornata di eventi organizzati dal Patto di Sussidiarietà Sestiere del Molo all’insegna di arte e socialità per stimolare una mobilità più consapevole nel quartiere (22 settembre)

– Mostra La mobilità sostenibile e la sicurezza stradale, a cura degli alunni delle scuole primarie di alcuni Istituti Comprensivi genovesi (loggiato di Palazzo Tursi, visitabile dal 15 al 22 settembre dalle 8.00 alle 19.00)

– Inaugurazione pista ciclabile Valbisagno con pedalata collettiva di alunni, docenti e famiglie dell’IC Molassana e Prato (20 settembre)

Confermati poi gli appuntamenti con iniziative quali Giretto d’Italia (20 settembre, gara tra città nel segno della mobilità sostenibile organizzata da Legambiente con il supporto di FIAB Genova), Fancy Women Bike Ride (17 settembre, pedalata al femminile per affermare il ruolo delle donne nella società), il convegno del Comune di Genova sull’attuazione dei programmi di mobilità sostenibile (18 settembre), il gazebo di Zena By Bike, il servizio cittadino di bike sharing e la premiazione dei ciclisti urbani da parte di FIAB Genova (entrambe le iniziative il 22 settembre).

Nella locandina allegata – e qui di seguito – l’elenco completo degli eventi in programma.

Nota: gli eventi riportano in ordine orario, luogo (se non specificato in precedenza o dopo ) e associazione/i promotrice/i

Sabato 16 settembre – #PARK(ing) Day – Per una Genova alle persone

Ore 10:00-18:00, piazza Bandiera, FIAB Genova e tutte le associazioni: #Park(ing) Day – Per una Genova alle persone. Trasformazione temporanea di piazza Bandiera, normalmente adibita al parcheggio di mezzi privati a motore, in spazi “da vivere” destinati all’arte e alla socialità, con l’obiettivo di sottrarli alle auto e restituirli per una giornata alle attività dei cittadini. Nel dettaglio:

10:00-18:00, FIAB Genova: Cicloviaggio in piazza . Allestimento di un parcheggio con tenda da campeggio, tavolino, sedie, bici con borse da cicloturismo, libri su cicloviaggi da consultare e informazioni su questa forma di turismo

10:00-16:00, FIAB Genova: Ciclotappo . Sfida tra grandi e piccini con i tappi a corona sulle piste preparate dai volontari

10:00-16:00, FIAB Genova: Quante Biciclette stanno in un parcheggio? Bici inserite all’interno di uno stallo per la sosta dove si farà vedere quante bici occupano un singolo posto auto

10:00-16:00, Biciofficina Maddalena Boom (Cooperativa Sociale Il Laboratorio): Piccolo corso di meccanica della bici e come realizzare ciclogadget

11:00-13:00, tRiciclo – Bimbi a Basso Impatto: Immaginiamo una nuova piazza . Laboratorio per bimbi e famiglie per disegnare insieme una piazza Bandiera a misura di bambino e proporre piazze e strade scolastiche a Genova

14:00-18:00, tRiciclo – Bimbi a Basso Impatto: Prova Cargo Bike . Utili per portare i bimbi a scuola, utili per portare le cose, biciclette cargo a pedalata assistita a disposizione della cittadinanza per capire quanto siano utili nella vita quotidiana

14:00-16:00, davanti alla Chiesa dell’Annunziata, Genova Solving for all e GenoAbility: Tutti diversi nella stessa direzione . Giro in carrozzina manuale all’aperto per scoprire cosa prova una persona che non si può muovere con le proprie gambe, al fine di sensibilizzare concretamente la cittadinanza sul tema dell’abbattimento delle barriere architettoniche, sociali e culturali (È possibile prenotare il proprio giro scrivendo un’e-mail all’indirizzo lorenzo@genovasolvingforall.it)

16:00-17:00, FIAB Genova e tutte le associazioni: Bimbimbici per il centro di Genova. Giro in bici per bambini lungo il percorso piazza Bandiera – piazza della Nunziata – via Cairoli – via Garibaldi – piazza Fontane Marose e ritorno. Verranno distribuiti gilet ai piccoli partecipanti fino ad esaurimento scorte

Domenica 17 settembre

9:00-12:00, piattaforma di atterraggio elicotteri al Righi, FIAB Genova: Fuoristrada rispettando la Natura. Pedalata in Mountain Bike ai Forti, alla scoperta dei percorsi recentemente ripristinati e in corso di rinnovo da parte del Comune di Genova (per info: info@adbgenova.it)

16:30-17:30, via Bersaglieri d’Italia, “Le ragazze della Fancy”: Fancy Women Bike Ride, pedalata tutta al femminile in contemporanea a 250 città del mondo per chiedere più spazio per le donne in strada, in città e nella società. Benvenuti i bambini e gli uomini che abbracciano gli obiettivi dell’evento. Ritrovo presso il Bike Sharing di via Bersaglieri d’Italia, accanto alla stazione della Metropolitana di Principe. Percorso: via Andrea Doria, via Balbi, piazza della Nunziata, via Garibaldi, piazza de Ferrari, via XX Settembre. Arrivo in piazza Verdi di fronte alla stazione Brignole FS. Possibile utilizzo gratuito delle biciclette del Bike Sharing per le partecipanti alla manifestazione (per info e iscrizioni: fancywomenbikeridegenova@gmail.com)

Lunedì 18 settembre

9:30-12:30, Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, Comune di Genova: Convegno sulla attuazione dei programmi di Mobilità Sostenibile di Comune e Città Metropolitana di Genova. Gli aggiornamenti sul PUMS (Piano urbano della mobilità sostenibile), il trasporto pubblico, progetti per la mobilità attiva e ciclabilità, gli incentivi per il rinnovo del parco mezzi circolante in città, la mobilità scolastica in sinergia con ASL3, urbanismo tattico e rigenerazione urbana

A margine del convegno sarà presentata La mobilità sostenibile e la sicurezza stradale secondo i bimbi delle scuole primarie di alcuni Istituti Comprensivi genovesi, la mostra allestita nel loggiato di Palazzo Tursi, via Garibaldi 9 e visitabile tutti i giorni, dal 15 al 22 settembre, con orario continuato 8:00-19:00

16:00-18:00, Sala Colombo, Regione Liguria (via Fieschi 15), FIAB Genova e Regione Liguria: Convegno sulla Realizzazione della Ciclovia Tirrenica: i prossimi cantieri. L’avanzamento del progetto della Ciclovia Tirrenica, asse portante della mobilità ciclistica di Genova e della Liguria, sarà raccontata dai funzionari di Regione Liguria preposti al progetto e, per i territori di competenza, di Città Metropolitana e Comune di Genova

Martedì 19 settembre

14:30-18:30, Salone di Rappresentanza Palazzo Tursi, Comune di Genova: Seminario sulla sicurezza stradale. Partire dall’analisi dei dati dell’incidentalità e dei costi economici, sociali e sanitari degli incidenti con l’obiettivo di sviluppare sinergie e progettualità concrete sui temi della riduzione degli scontri stradali e del rispetto delle regole e di un continuo stimolo dell’educazione stradale. L’obiettivo? Generare un cambiamento concreto dei comportamenti sulla strada da parte di tutti. Il seminario, organizzato in collaborazione con gli ordini professionali di ingegneri e architetti, prevede l’assegnazione di crediti formativi ai partecipanti

Mercoledì 20 settembre

7:30-9:30, vari siti, FIAB Genova, Legambiente e Comune di Genova: Giretto d’Italia. Conteggio caratterizzato (uomo, donna, e-bike etc.) dei transiti ciclistici per calcolare il numero di genovesi che utilizzano la bici o altri mezzi della micromobilità elettrica per i propri spostamenti casa-lavoro e/o casa-scuola. I check-point, presidiati da volontari, saranno allestiti in una decina di siti in città tra i quali piazza De Ferrari, via XX Settembre, corso Italia, via Buozzi, tunnel ciclo-pedonale stazione FS Brignole, via Gramsci. Al termine delle rilevazioni sarà stilata una classifica nazionale dove a vincere sarà la città che avrà totalizzato il maggior numero di mezzi sostenibili circolanti

7:45-8:15, vari plessi, IC Pra’ (scuola secondaria di primo grado): Tutti a scuola col pedibus facendo plogging! Si va a scuola a piedi e intanto si raccolgono cartacce e piccoli rifiuti per sensibilizzare alunni e famiglie alla corretta raccolta differenziata e al rispetto degli spazi comuni (in collaborazione con AMIU Genova)

8:10-8:30, vari plessi, IC Molassana e Prato: Tutti a scuola in compagnia senza lasciare la scia! Pedibus degli alunni insieme ai loro docenti

9:00-12:00, Parco “Achille Dapelo” di Genova Pra’, IC Pra’: Risparmia energia: usa quella giusta! Iniziativa dedicata agli alunni della scuola primaria per la promozione di mobilità sostenibile ed educazione stradale grazie alla Polizia Locale. In parallelo saranno organizzati momenti di formazione ludica a cura degli operatori di ASL3, in particolare dello staff del Nucleo Salute Scuola della SSD Consultorio Familiare insieme alla SSD

Epidemiologia e Promozione della Salute, per aumentare la consapevolezza sui benefici per la salute, sia per ciò che riguarda il movimento fisico che per una sana alimentazione. Le attività si svolgeranno nell’area della pista ciclabile e in altri spazi della Fascia di Rispetto (nuova area gioco inclusiva e impianti sportivi) anche in collaborazione con le associazioni del territorio

10:00, via Gio Batta Cardinale (Hub ciclabile), Comune di Genova: Inaugurazione pista ciclabile Val Bisagno con pedalata collettiva di alunni, docenti e famiglie dell’Istituto Comprensivo Molassana e Prato, in collaborazione con la Polizia Locale

18:00-19:30, via di Santa Maria di Castello 33 c/o Al Chiostro (adiacenze piazza Sarzano), Cicloriparo: presentazione libro Stendhal in bicicletta: Itinerari cicloturistici d’autore e Bikeconomy. Sarà presente l’autore Manlio Pisu

Giovedì 21 settembre

7:45-8:15, IC Albaro, plessi scuole primarie Barrili, Brignole Sale e Nazario Sauro: Pedibus e BicibuSauro con i bimbi accompagnati dai nonni che racconteranno una storia di come una volta si risparmiava l’elettricità nelle case. Per il BicibuSauro, con partenza da piazza Paolo da Novi e arrivo in via Medaglie d’Oro della Navigazione, gradita la partecipazione di angeli custodi in bicicletta (per info: Ica Arkel, tel. 380 257 0419)

9:00-12:00, Piazzale Valery e cortile scuola primaria Anna Frank, IC Montaldo: PrendiAMOci il Piazzale. Un’intera mattinata dedicata a mobilità sostenibile e socialità in cui piazzale Valery e il cortile della scuola Anna Frank si trasformeranno in -“piazza scolastica” con numerose attività ludico-sportive per gli allievi dell’IC Montaldo. Invito alla bici e giochi in bici con percorsi di abilità in collaborazione con gli istruttori della scuola mountain-bike dell’associazione Genova MTB Sant’Eusebio e Ciclistica Marassi

21:00-23:00, piazza De Ferrari, FIAB Genova: Pedali nella notte – Caccia alla pista – Gioco a squadre in bici (per info: info@adbgenova.it)

Venerdì 22 settembre – Car Free Day e Giornata nazionale del Bike to Work

Pedibus e Bicibus nelle scuole:

7:45-8:15, vari plessi, IC Pegli: Pedibus sperimentale + plogging con il supporto del Comitato Pegli Bene Comune. Si va a scuola a piedi e intanto si raccolgono cartacce e piccoli rifiuti per sensibilizzare alunni e famiglie alla corretta raccolta differenziata e al rispetto degli spazi comuni (in collaborazione con AMIU Genova)

7:45-8:15, vari plessi, IC San Francesco da Paola: Pedibus mattutini e a seguire, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, RisparmiAmo perché conosciAmo: laboratori di lettura e musicali coniugati con la mobilità sostenibile alla presenza di un esperto in attività motorie e passeggiate di osservazione del quartiere lungo i percorsi pedibus

7:45-8:15, vari plessi, IC Quezzi: Ricominciamo in… Pedibus. Partenza da largo Merlo verso le scuole Fanciulli e Fontanarossa (in collaborazione con la Polizia Locale)

7:45-8:15, vari plessi, IC Cornigliano: Percorso condiviso in passeggiata casa-scuola

7:45-8:15, scuola primaria del Convitto Nazionale Colombo: Inaugurazione pedibus nuovo anno scolastico. Le tre linee di pedibus si riuniranno all’inizio di Via Bellucci, lato piazza Bandiera, per il girotondo della strada scolastica con consegna a tutti i bambini partecipanti di una “Patente del pedibus” alla presenza della Polizia Locale

7:45-8:15 vari plessi, IC Centro Storico: A scuola a passo di pedibus

8:00-8:25, vari plessi, IC Voltri 1: Andiamo a scuola in compagnia dall’infanzia alla primaria

8:00-8:15, scuola primaria Anna Frank dell’IC Montaldo: Il primo pedibus non si scorda mai! La scoperta dei nuovi percorsi casa-scuola lungo il percorso via Ricca, piazza Guicciardini, passo Paolo Ceotto, parcheggio via Monterosa, scalinata Elio Quesada

8:45-9:30, piazza Rapisardi, IC Pegli – scuola media Alessi: Bicibus. Gli alunni della sezione Sports Project dell’IC Pegli, scuola media Alessi, arriveranno a scuola con le biciclette del progetto di Ciclofficina della scuola, scortati da una pattuglia della Polizia Locale. Gradita la partecipazione di angeli custodi in bicicletta (per info: prof. Antonio Agnello, tel. 380 257 0419)

Altre iniziative:

7:30-19:30, largo Pertini, Comune di Genova: Gazebo del bike sharing Zena By Bike con possibilità di iscriversi alla tariffa promozionale annuale di 5 euro anziché 40. Verranno fornite tutte le spiegazioni e una dimostrazione pratica a cura del personale di Genova Parcheggi. La promozione è valida fino al 30 settembre. Distribuzione di materiale promozionale

7:30-19:30, piazza De Ferrari, FIAB Genova: Premiazione dei ciclisti urbani. A tutti coloro che si recheranno in bici presso il gazebo FIAB Genova verrà donata una borraccia in alluminio (fino ad esaurimento scorte). Distribuzione gratuita del manuale del ciclista urbano. Disponibili i gilet riflettenti nell’ambito della campagna “Il ciclista illuminato”

7:30-9:30, tutte le sedi, Comune di Genova: In Bici in Comune. Invito rivolto ai dipendenti comunali per compiere in bici lo spostamento casa-lavoro, anche in intermodalità con altri mezzi di trasporto (treno, metro, funicolari, ascensori). Le bici potranno essere lasciate al Bike Parking del Matitone (via Cantore 2/R, accesso inferiore di servizio) e nel ciclo-parcheggio di Palazzo Albini: nell’occasione si invitano i dipendenti comunali a compilare un questionario sulla loro esperienza di Bike to Work

7:30-9:30, tutte le sedi, aziende genovesi: Invito rivolto ai dipendenti per compiere in bici lo spostamento casa-lavoro. Giornata di monitoraggio con invio al Comune di Genova dei dati caratterizzati raccolti

10:00-23:00, via dei Giustiniani – piazza Ferretto – piazza San Donato – via di San Donato, Sestiere del Molo e le altre realtà del Patto di Sussidiarietà: Mettiamoci in Molo. Per celebrare il World Car Free Day verranno inaugurate tre nuove realtà all’interno di spazi rigenerati nel Sestiere del Molo per stimolare una mobilità più consapevole nel Sestiere, restituendo agli abitanti del centro storico gli spazi urbani del Molo. La “Bicicletteria” nasce per offrire un posto sicuro dove custodire le bici per i residenti mentre la “Fioristeria”, dedicata alla cura del verde, sarà uno spazio artistico-culturale per famiglie e non solo al fine di generare relazioni, quindi “muoversi per stare” nel quartiere e farlo vivere a residenti e visitatori. Significativa anche la volontà di portare un contributo importante alla movida responsabile per gli effetti che genera sui comportamenti alla guida dei giovani e non solo. Il programma completo degli eventi:

10:00-22:00, Vineria del Molo: Apertura e laboratorio alcol-test

14:00-20:00, Momart: Laboratorio e swap giocattoli

14:00-20:00, preapertura della Bicicletteria

16:00-16:30, Fioristeria: Laboratorio per bambini 2-7 anni con lettura di “Jack e la pianta di fagioli” e attività con i semi di di fagioli “magici” a cura di Asilo Yoyo

15:00-18:00, Sestiere del Molo: “Crea il tuo passaporto e gira liberamente il Sestiere, risolvi tutti i giochi nei nostri HUB ricevendo un timbro a fine di ogni attività”

17:00-18:30: Tour per gli enti del Patto di Sussidiarietà alla scoperta dei luoghi rigenerati nei sestieri di Prè, Maddalena e Molo

18:00-22:00, Artroom: Vernissage “Linee urbane” – mostra collettiva

18:30, Artroom: Performance “Istantanee Donna con Kimono” . Un disegnatore dal vivo e polaroid istantanee immortaleranno i suoi gesti

18:30, Fioristeria: dj-set di Ciscakes

dalle 21:00, gli educatori Movida porteranno avanti la serata con attività legate all’alcol test e alla mobilità

14:30-18:00, Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, ASL3 e Comune di Genova: Pedibus, istruzioni per l’uso: un percorso di condivisione tra docenti, famiglie e istituzioni. Le SSD Consultorio Familiare e SSD epidemiologia e promozione della salute di ASL3 daranno vita alla formazione sul progetto pedibus, nell’ambito del Tavolo della mobilità scolastica con il contributo dei Mobility Manager scolastici. L’esperienza è aperta alla cittadinanza e vuole condividere con docenti, genitori, nonni e associazioni del territorio questo momento formativo con l’obiettivo di promuovere la salute dei bambini, salvaguardare la loro sicurezza sulla strada e ridurre l’utilizzo dell’auto privata per accompagnare i figli/nipotini a scuola. Il corso fa parte dell’offerta formativa regionale di Alisa, anno scolastico 2023/2024, per la promozione della salute nelle scuole. Per partecipare occorre iscriversi comunicando i nominativi dei partecipanti inviando la propria adesione ai seguenti indirizzi e-mail: stefania.venuti@asl3.liguria.it; isabella.scopsi@asl3.liguria.it; monica.zacconi@asl3.liguria.it. Al termine dell’evento avverrà la consegna ufficiale, da parte di ASL3, la consegna ufficiale di pettorine e mantelline per dare vita ai pedibus.

16:00-19:00, Piazza Emanuele Brignole 2, Università di Genova: PRINCE, Eco-tour in UNIGE. Invito agli studenti universitari a un eco-tour non competitivo a tappe, con partenza dal polo Albergo dei Poveri, per incentivare gli studenti alla mobilità sostenibile muovendosi a piedi, con il trasporto pubblico, i servizi comunali di Bike Sharing (Zena By Bike) e Car Sharing (Elettra). Previsti incentivi per i partecipanti ad ogni tappa del Tour (polo Balbi, polo Darsena, polo Sarzano). Pre-iscrizione obbligatoria entro le ore 12 di martedì 19 settembre al link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-prince-eco-tour-in-unige-693981355917?aff=oddtdtcreator