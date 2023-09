Sestri Ponente, Vacalebre (Fdi): “I giardini Ricci necessitano di maggiori interventi di cura e manutenzione”

Genova. “Il Comune deve porre maggiore attenzione ai giardinetti, sfogo per bambini e anziani”, Valeriano Vacalebre, consigliere comunale di Fratelli D’Italia, parla dei giardini Ricci nel quartiere di Sestri Ponente.

Nella primavera scorsa, dopo una tanto richiesta riunione da parte dei cittadini con alcune rappresentanze comunali, erano stati esposti i problemi di maggior importanza dei giardini che riguardavano la pulizia degli stessi e la potatura degli alberi a grande fusto.

“Il degrado che si vedeva era sparito grazie al tempestivo ripristino dell’amministrazione comunale e municipale, che aveva svolto più lavori di decoro e manutenzione” commenta Vacalebre. A distanza però di qualche mese, il consigliere ritorna sul posto e nota una situazione fuori controllo che necessita un intervento immediato.

“Non più tardi di qualche giorno fa, mi sono recato ai giardini dove ho potuto constatare di persona le segnalazioni che mi stavano giungendo da chi frequenta i giardini ma anche dai residenti – aggiunge – Periodicamente, a quanto sembra, vi sono piccoli disordini e i cancelli dei giardini non vengono sempre chiusi durante le ore notturne”.

“Questo comporta un problema per chi abita nella zona, perché viene disturbato e impedito il sonno” Inoltre, spesso, i giardini sono utilizzati come riparo dalle persone senza fissa dimora. “Chiudere i cancelli sembra una soluzione drastica ma è previsto dal regolamento e si tratta di una questione di sicurezza per tutti. Infatti, le ultime lamentele e preoccupazioni dei residenti riguardavano proprio questa situazione, oltre all’illuminazione che è scarsa o insufficiente. Molti lampioni sono bruciati e addirittura un palo della luce è caduto e i fili sono stati fatti passare tra gli alberi. È una questione di pericolo soprattutto per i bambini che giocano. Bisogna intervenire subito”. sottolinea Vacalebre.

Nei giardini si notano anche molti rami secchi caduti a terra e zone che devono essere sfalciate. “Chiederò, durante il prossimo consiglio comunale di ripristinare completamente l’area per garantire la massima sicurezza nel rispetto di tutti. Nella zona insistono ancora due problematiche che riguardano la delimitazione di posteggi da via P. Toscanelli dal civico 116 al 104 e dei problemi per l’accesso di mezzi di soccorso. Sono certo che ancora una volta l’amministrazione mi darà la spiegazione in aula di quanto sta accadendo per poter, in breve, restituire a tutti i giardini Ricci in perfetto ordine”, conclude.